15.06.2018, Москва, Елена Острякова
|1 520 просмотров
Татарстан закрыл свое представительство на Украине
Президент Татарстана Рустам Минниханов закрыл своим указом Полномочное представительство РТ на Украине. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации региона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Полномочное представительство республики на Украине было создано в ноябре 1994 года. С 1996 года и до сегодняшнего дня его возглавлял Ростислав Вахитов.
Метки: Татарстан
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
14:50 15 июняВиновным во взрыве в Киеве, где пострадали дети, оказался экс-боевик АТО
14:39 15 июняК гей-параду в Киеве присоединятся 5 тысяч аваковцев
14:29 15 июняПорошенко разжигает языковой вопрос – отвлекает от надвигающегося экономического краха
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
14:03 15 июняЭкс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину
13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
13:32 15 июняУ Порошенко всё плохо. И с каждой минутой всё хуже
13:24 15 июняПосле медреформы на Украине появился неизвестный науке пол
13:18 15 июняПарубий опозорился в парламенте Великобритании
13:08 15 июняУкраинская власть проглотила языки после заявления Трампа
13:02 15 июняУберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно
12:58 15 июняУкраинский телеидиот: Зрители угарают с «прогнозов» по Крымскому мосту и ЧМ-2018
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:30 15 июняМужик разделся на съезде у Тимошенко, указав на задницу
12:28 15 июняКрымчанин помог разоблачить украинского рабовладельца
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
12:07 15 июняГосподь покарал украинское телевидение
11:56 15 июняАваков рассказал, кто взорвал машину под домом главного правосека
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:34 15 июняПравосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе
11:29 15 июняНацисты попытались вытащить из машины генпрокурора Украины
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:58 15 июняГлавный правосек оправдывается за взрыв машины у своего дома
10:36 15 июняВ Раде открыто призывают стать колониальным вассалом США
10:18 15 июняГордона подвела английская разведка
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
9:34 15 июня“Блестящая столица мирового уровня” – иностранцы поражены изменившейся Москвой
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
23:25 14 июняКиевлянин в прямом эфире попросил не называть парад пид###сов «маршем равенства»
23:05 14 июняПредставитель омбудсмена Украины не увидела в гей-параде пропаганды гомосексуализма
22:29 14 июняВятрович предлагает детишкам поиграть в резню и убийства
22:11 14 июняПорошенко приехал на похороны украинской ГТС
21:28 14 июняУкраинцу дали пожизненный срок за убийство знакомого лопатой
21:21 14 июняДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции
21:11 14 июняВоенные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:53 14 июняПеремога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
20:10 14 июняЖебривский: в условиях гибридной войны журналисты должны восхвалять «успешных украинцев Донетчины»
20:01 14 июняВСУ обстреляли окрестности Донецка из тяжёлых миномётов
19:54 14 июняЖебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты
19:38 14 июняБоевик “АТО” возмущен продажей российских авто на Украине
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
19:10 14 июняВ Киеве взорвалось авто с четырьмя детьми
18:54 14 июняРодственники погибших украинских десантников выиграли суд у Минобороны
18:40 14 июня«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве
18:26 14 июня«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
16:46 11 июняБританское издание извинилось перед Украиной
15:21 11 июняСБУ ограбила дом крымского татарина, критиковавшего Меджлис
11:50 11 июняТурчинов и Парубий соскочили с уголовного крючка главной военной прокуратуры
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
17:08 7 июняПутин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
15:29 7 июня«Повторения Крымского сценария уже не будет – это очевидно»
12:31 7 июняЖурналистки нарядились в цвета украинского флага на «прямой линии» Путина
12:16 7 июняПаника Турчинова: Российские ракеты из Крыма «накрывают» всю Украину
8:42 7 июняДжемилева уличили в незнании географии Крыма
19:10 6 июняУкраинский футболист: мы никогда не вернем Крым
14:28 6 июняВ Крыму украинцев всегда считали за жлобов – беглая майданщица
9:39 6 июняДжемилев радуется страданиям крымских татар
22:17 5 июняУкраина разорвет соглашения с Россией по Азовскому морю
17:05 5 июняВерховный суд Украины отказал фирмам разоблачителя Порошенко добывать газ в Черном море
10:56 5 июняУкраинский депутат радуется засухе в Крыму
18:16 4 июняЗащита лидера «Русского блока» добилась успеха
17:02 4 июняУкраина закрывает часть акватории Азовского моря на все лето
10:00 4 июняБывшая соратница Януковича жалеет, что Севастополь не обнесли колючей проволокой
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
12:48 31 маяЛекция Джемилева в Стэнфордском университете обернулась полным провалом
11:43 31 маяКравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса
22:51 30 маяКиев угрожает посадить 700 000 жителей Крыма
21:20 29 маяКлимкин собрался усилить давление на Россию
12:39 29 маяРоссия передала новый «привет» Украине в Азовском море
11:34 15 июняПравосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
21:21 14 июняДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции
21:11 14 июняВоенные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018
20:10 14 июняЖебривский: в условиях гибридной войны журналисты должны восхвалять «успешных украинцев Донетчины»
20:01 14 июняВСУ обстреляли окрестности Донецка из тяжёлых миномётов
19:54 14 июняЖебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты
18:54 14 июняРодственники погибших украинских десантников выиграли суд у Минобороны
18:40 14 июня«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве
18:26 14 июня«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса
15:58 14 июняВСУ планируют убийство госсекретаря Великобритании по обороне
12:38 14 июняКиев заблокировал инициативы ОБСЕ по стабилизации ситуации в Донбассе
10:30 14 июняВСУ снова ударили по Донецку. Есть жертвы среди мирного населения
23:39 13 июняМиграционная служба России объяснила, почему ополченцев выдворяют на Украину
23:19 13 июняВ Госдуме готовят закон о льготах для граждан ЛДНР
22:58 13 июняМИД ДНР прокомментировал выходку украинцев на переговорах в Минске
22:44 13 июняДепутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы
22:18 13 июняТарута об отставке Жебривского: С таких хлебных должностей просто так не уходят
19:38 13 июняСкандал: на переговорах в Минске Киев сорвал работу политической подгруппы
19:24 13 июня«Ташкент» ушёл с поста главы «Оплота Донбасса»
19:17 13 июняНа подконтрольной Киеву Луганщине началась «добровольно-принудительная» мобилизация населения
18:50 13 июняУкраина готова применить авиацию на Донбассе
18:17 13 июняКомандирам ВСУ на Донбассе дали право самим принимать решение об обстрелах
17:55 13 июняУ Гройсмана убрали захваченные ВСУ поселки в “серой зоне” на Донбассе из перечня неподконтрольных
16:17 13 июняВ Донецке рассказали, как украинским СМИ привиделся российский спецназ
15:52 13 июняВ ДНР испытали боевую «Снежинку»
15:29 13 июняВСУ устроили перестрелку с правосеками под носом наблюдателей Красного Креста
14:34 13 июняЛукашенко начал подготовку к заходу в Донбасс?
13:44 13 июняЗаявление в Бундестаге: Минские соглашения не выполняет именно Украина
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:39 13 июняУгроза наступления в Донбассе: ДНР готовит вторую линию обороны
9:55 13 июняКомандиры ВСУ получили право открывать огонь по своему усмотрению
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
22:51 12 июняСБУ начала охоту за украинскими военнослужащими и волонтёрами
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
21:18 12 июняАлександр Захарченко вручил двухсоттысячный билет ОД «Донецкая Республика»
20:54 12 июня“Стальной кулак Порошенко”: Украина продемонстрировала боеготовность своих танков
18:37 12 июняИностранцы пытаются вербовать луганчан для минирования «серой зоны»
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
12:52 12 июняЯстреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины
12:16 12 июняЛавров ткнул Климкина в документы
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
11:01 12 июняВ украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ
8:26 12 июняЛавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии
14:50 15 июняВиновным во взрыве в Киеве, где пострадали дети, оказался экс-боевик АТО
14:39 15 июняК гей-параду в Киеве присоединятся 5 тысяч аваковцев
14:29 15 июняПорошенко разжигает языковой вопрос – отвлекает от надвигающегося экономического краха
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
14:03 15 июняЭкс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину
13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
13:32 15 июняУ Порошенко всё плохо. И с каждой минутой всё хуже
13:24 15 июняПосле медреформы на Украине появился неизвестный науке пол
13:18 15 июняПарубий опозорился в парламенте Великобритании
13:08 15 июняУкраинская власть проглотила языки после заявления Трампа
13:02 15 июняУберите от экранов женщин и детей: Украина пробила новое дно
12:58 15 июняУкраинский телеидиот: Зрители угарают с «прогнозов» по Крымскому мосту и ЧМ-2018
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:30 15 июняМужик разделся на съезде у Тимошенко, указав на задницу
12:28 15 июняКрымчанин помог разоблачить украинского рабовладельца
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
12:07 15 июняГосподь покарал украинское телевидение
11:56 15 июняАваков рассказал, кто взорвал машину под домом главного правосека
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:34 15 июняПравосеки в ярости из-за понесенных потерь в Донбассе
11:29 15 июняНацисты попытались вытащить из машины генпрокурора Украины
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:58 15 июняГлавный правосек оправдывается за взрыв машины у своего дома
10:36 15 июняВ Раде открыто призывают стать колониальным вассалом США
10:18 15 июняГордона подвела английская разведка
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:48 15 июняНа Украине Трампа хотят внести на “Миротворец” и объявить сепаратистом
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
23:25 14 июняКиевлянин в прямом эфире попросил не называть парад пид###сов «маршем равенства»
23:05 14 июняПредставитель омбудсмена Украины не увидела в гей-параде пропаганды гомосексуализма
22:29 14 июняВятрович предлагает детишкам поиграть в резню и убийства
22:11 14 июняПорошенко приехал на похороны украинской ГТС
21:28 14 июняУкраинцу дали пожизненный срок за убийство знакомого лопатой
21:21 14 июняДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции
21:11 14 июняВоенные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:53 14 июняПеремога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
20:10 14 июняЖебривский: в условиях гибридной войны журналисты должны восхвалять «успешных украинцев Донетчины»
20:01 14 июняВСУ обстреляли окрестности Донецка из тяжёлых миномётов
19:54 14 июняЖебривский: жители Донетчины в душе – образцовые украинские националисты
19:38 14 июняБоевик “АТО” возмущен продажей российских авто на Украине
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
19:10 14 июняВ Киеве взорвалось авто с четырьмя детьми
18:54 14 июняРодственники погибших украинских десантников выиграли суд у Минобороны
18:40 14 июня«В начале было слово Украина» – Жебривский слетел с катушек на национал-религиозной почве
18:26 14 июня«Начнём с деток» – Жебривский озвучил преемнику наставления по украинизации Донбасса
18:11 14 июняФиларет разразился гомофобной филиппикой и отказался считать геев христианами
17:49 14 июняДжемилев рассказал, как ему снилась еда в советской тюрьме
17:38 14 июняУкраинские нардепы за четыре года полторы тысячи раз жаловались на кнопку для голосования
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
14:18 15 июняМИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта
14:03 15 июняЭкс-соратник Ющенко: Трамп нанёс нам страшную пощёчину
13:40 15 июняТатарстан закрыл свое представительство на Украине
12:53 15 июняПосле заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью
12:19 15 июняЭксперт предложил украинской власти использовать ЧМ-2018 для обворовывания государства
12:11 15 июняСтокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”
11:50 15 июняЛидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон
11:15 15 июняЖириновский подсказал Трампу, что еще назвать Россией
11:11 15 июняКорнилов расскажет крымчанам, как противодействовать антироссийской пропаганде
11:07 15 июняГимн России и Путин в прямом эфире поставили на уши Украину
10:01 15 июняВ Киеве пророчат ослабление антироссийских санкций ЕС
9:34 15 июня“Блестящая столица мирового уровня” – иностранцы поражены изменившейся Москвой
9:11 15 июняНа Украине признали горькую правду о Путине и России
8:27 15 июняВ ЕС осознали, что антироссийские санкции идут на пользу экономике РФ
8:04 15 июняРоссия не допустит американских комендатур на Донбассе
23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
16:57 14 июняРоссийский омбудсмен собралась на Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
14:13 14 июня“Газпром” лишил “Нафтогаз” главного козыря
13:53 14 июняВ Киеве осознали, что Путин не шутит
13:37 14 июняЗапретив российские медикаменты, Украина втридорога покупает эти же лекарства через иностранных посредников
9:48 14 июняЕвропарламент не смог найти голоса для бойкота России
8:18 14 июняУкраинский писатель объявил “точечный бойкот” чемпионату мира
23:32 13 июняКиев обделался по полные шаровары с ЧМ-2018. И хвалит ФСБ
23:19 13 июняВ Госдуме готовят закон о льготах для граждан ЛДНР
22:49 13 июняГордон: Запад отворачивается от Украины и бросается в объятия Путина
22:44 13 июняДепутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы
22:02 13 июняБольшинство в Германии и Австрии – за налаживание отношений с Россией
21:08 13 июняИз киевского СИЗО Путина просят о помиловании
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
14:34 13 июняЛукашенко начал подготовку к заходу в Донбасс?
13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
13:10 13 июняЗапрет «WebMoney» и «Яндекс.деньги» оказался очередной коррупционной аферой Порошенко
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
11:52 13 июняНацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
10:49 13 июняКадыров ждет в Чечне комика, сравнившего его с пармезаном
9:30 13 июняО чём договорились Ын Ирович с Дональдом Фредовичем
8:55 13 июняФранция ударила «ножом по неким органам» украинских руководителей
8:30 13 июняСША нанесли удар по российским либералам
7:58 13 июняБудет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении
23:51 12 июняРоссия не идёт на уступки по Донбассу
23:06 12 июняВ Киеве прозрели: Это не Путин в изоляции, а Порошенко
22:47 12 июняУ Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс
22:32 12 июняЛукашенко отправил помощь занятому украинской армией Донбассу, но не ЛДНР
18:00 12 июняСША снова расширили санкции против России. В новом списке – IT-компании
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.