15.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина, Экономика

Татарстан закрыл свое представительство на Украине


Президент Татарстана Рустам Минниханов закрыл своим указом Полномочное представительство РТ на Украине. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации региона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Полномочное представительство республики на Украине было создано в ноябре 1994 года. С 1996 года и до сегодняшнего дня его возглавлял Ростислав Вахитов.

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