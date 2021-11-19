«Тату» и динозавры из ГУЛАГа: 200 по встречной задним ходом

Платон Беседин. Просмотров: 19.11.202116:50 (Мск), Москва,

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В начале ноября вышел трибьют-альбом группы «Тату» (t.A.T.u.) «200 по встречной», где помимо прочего есть и, например, огненный дуэт Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Классная, на самом деле, вышла работа! Вот только некоторые верещатели постарались придать ей политический контекст, что, конечно, забавно… Но сначала, собственно, о самом явлении.

Ведь группа «Тату» – это было сильно, на самом деле. Они, две девочки, не могли не выстрелить. Во-первых, визуальный ряд работал, точно усиленный 25-й кадр, гипнотизируя. Девочки в школьной форме, целующиеся под ливнем – это смотрится стильно даже сейчас, но тогда, в 2000-м, просто, что называется, сносило крышу. Не потому что девочки-лесбиянки, а потому что было исполнено классно. Как и в клипе с грузовиком.

Во-вторых, песни сделали по всем хитовым канонам. Удивительное сочетание текста и ритма – настолько, что мелодия вместе с провокативными словами за минуту въедалась в мозг. Нечто похожее чуть ранее – правда, в иной стилистике сотворили «Мумий тролль» и Земфира.

Иван Шаповалов, продюсер группы, тонко чувствовавший zeitgeist, отправил «Тату» на западный рынок. Помимо мелодики, шокинга имелась и концептуальная обертка. Когда-то рок-группа Gorky park на пару лет покорила Америку, явив лубочную Россию, слепленную из классических штампов: балалаек, комсомола и т. д. Работа с предсказуемым, ожидаемым. С «Тату» – иная история. Во время зарождающегося культа педофилии, начала торжества ЛГБТ из России – этой варварской, консервативной страны – пришли девчонки, которые выглядели как готовые актрисы для специфического порно. Но при этом ещё и классно пели.

История успеха «Тату» – это, прежде всего, колоссальное внимание к деталям, проработка их с такой тщательностью и педантичностью, что позавидовал бы даже господин Зорг из «Пятого элемента». Эта группа – идеальный продюсерский продукт, в котором сошлись воедино десятки факторов, учитывающих внешний контекст и особенно дух времени. Кончилось, впрочем, довольно обыденно – примерно так же, к слову, как и с «Парком Горького».

Удивительно, но сегодня нашлись те, кто объяснил тогдашний успех группы «Тату» совсем иными причинами. Не откажу себе и вам в удовольствии и процитирую героя оппозиционного фронта Михаила Козырева:

«История взлета «Тату» на мировой музыкальной арене закончилась так же стремительно и ярко, как и началась. И теперь это свободное время принято вспоминать фразой «Россия, которую мы потеряли». Тогда появление на сцене ЛГБТ-тематики еще не считалось «запрещенной пропагандой», концерты исполнителей не отменялись по указке центра «Э», тексты песен еще не проверялись Роскомнадзором, и уж точно никакое «Мужское государство» (организация в итоге была признана экстремистской и запрещена на территории России) не могло устроить травлю в соцсетях по любому абсурдному поводу. И вот в это время, когда дышалось гораздо свободнее, появилась группа, которая сразу заявила, что любовь девочки к девочке – это не страшно; что весь клип можно демонстрировать героиню в ванной, ласкающую себя; и что барьеры и колючая проволока, разделяющие людей, должны быть разрушены».

На этом месте можно было бы закончить всё. Сеанс саморазоблачения действительно состоялся. Однако пару слов всё же сказать стоило бы. Есть ощущение, что Козырева и таких, как он, погрузили в криогенную камеру, заморозив во времени. И вот они застряли где-то в сообществе диссидентов, за которыми должны вскоре приехать «чёрные воронки». Но им там, борцам с режимом, хорошо и вольготно. Этим динозаврам из ГУЛАГа. Они несут чушь о репрессиях, перефразируя её то на один, то на другой лад.

Какая это у нас гей-пропаганда запрещена? Козырев, включи телевизор! Вот тебе Дава с Киркоровым на красной ковровой дорожке в окружении мужчин в платьях. А что такое тик-ток-дома? Как там обстоят дела с педофилией? О какой несвободе вещает Козырев, когда странные мальчики и девочки поют о наркотиках и сексуальных извращениях? Давно у нас прессовали Фейса, к примеру? Всё настолько несвободно, что кумиром малолеток стал Моргенштерн. Ну да, ну да. Он-то на стиле 37-го года.

Вывод из всей этой истории только один: всем, наконец, пора проснуться. И таким, как Козырев, верящим в бесконечный ГУЛАГ, которого нет. И обычным людям, потребляющим откровенную дичь, на фоне которой две целующихся девчонки из «Тату» выглядят как невинные монашки с весьма и весьма неплохим музыкальным содержанием.

Только вот то время ушло. When I was young, как пели когда-то Animals…