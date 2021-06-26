26.06.2021, Москва, Андрей Иванов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Татьяна Буланова идет на выборы в Госдуму с партией «Родина»

26 июня стало известно о том, что федеральный список партии «Родина» на выборах в...

26 июня стало известно о том, что федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную Думу 2021 года возглавит заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова.

В Интернете появился ролик, на котором певица объясняет, почему сделала такой выбор:

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«Всю свою жизнь я занимаюсь творчеством. У меня есть моя музыка, мои дети и мои слушатели. Я рада, что мое творчество любимо и востребовано. Сейчас мне бы хотелось использовать мои достижения для помощи людям, сделать что-то важное и нужное, защитить слабых: детей, матерей, инвалидов и многодетные семьи. Участвовать в развитии образования и культуры. – говорит Буланова, – Я езжу по нашей стране и вижу, как живут простые люди. Они ждут помощи, ждут вдумчивых законодательных решений. Поэтому я иду на выборы с партией «Родина» – партией простых людей и реальных дел»

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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