Татьяна Буланова может вернуться к участию в выборах в закс Санкт-Петербурга

20.08.2021 18:33 (Мск), Санкт-Петербург, Андрей Романов

Руководитель петербургского отделения «Родины» считает, что есть надежда на возвращение Булановой в списки кандидатов в Законодательное Собрание культурной столицы.

Сегодня ТИК №17 будет пересматривать решение об отказе певице Татьяне Булановой в регистрации на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга. Горизбирком обнаружил несколько нарушений в проверки подписей и зафиксировал факт сорванных сроков рассмотрения заявления кандидата. Андрей Петров заявил, что Буланову могут восстановить на предстоящие выборы в Законодательное Собрание.

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«Татьяну Буланову могут восстановить в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. ГИК вернул решение на пересмотр в ТИК. Надеемся на победу нашей команды и факт торжества закона над желанием отдельных чиновников вмешиваться в предвыборные процессы» – отметил Петров.

В заключении Петров подчеркнул, что без певицы Законодательное Собрание потеряет не только заслуженную артистку России, но и душу.