Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК

07.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов

В Санкт-Петербурге политическая жизнь перешла на федеральный уровень. Заслуженная народная артистка Татьяна Буланова записала видеообращение, адресованное Главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

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В своем обращении Татьяна раскрывает причину, подтолкнувшую ее записать обращение:

«Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии «Родина» и мне ставят палки в колеса? Чем наша инициатива о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили 1000 наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше 100 000 ленинградцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!».

В свою очередь, в стороне не остался и председатель партии «Родина», ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев также обратился к главе ЦИК с призывом навести порядок. Также Журавлев обратился к губернатору города Александру Беглову и попросил его выйти из отпуска и взять ситуацию под свой личный контроль.

Петербургские члены регионального отделения партии «Родина» не остаются безучастными свидетелями событий и сами принимают в них активное участие. В прошедшую пятницу они провели мероприятие, основной смысл которого было привлечь внимание горожан и журналистов к теме запрета чиновниками проведения предвыборной агитации. На мероприятии присутствовали три кандидата в ЗакС Санкт-Петербурга, каждый из которых выступил с речью обличающих местных чиновников.

Приобретая федеральный уровень, данный проблемный кейс может негативно повлиять на отношение граждан к выборам и избирательной системе в целом.

Видеообращение было размещено в аккаунте соратника по партии «Родина» Татьяны Булановой композитора и сценариста Андрея Иванова.