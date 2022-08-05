Татьяна Лазарева: Буду помогать украинской армии, а не российской

05.08.2022  23:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Проституция, Россия, Украина
Новости Украины

Все россияне должны быть наказаны после победы Запада, а Украине все будут помогать, и она будет процветать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Курбанова live» заявила признанная иноагентом некогда популярная юмористка Татьяна Лазарева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все россияне должны быть наказаны после победы Запада, а Украине все будут помогать, и...

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«Уж конечно я буду помогать украинской армии, а не российской. Российской армии тоже многие помогают, но они там, мы с ними по разные стороны», – сказала Лазарева.

Она выразила убеждение, что «Украине, я за вас безумно рада, будут помогать большее количество людей, чем итак уже раздолбанной России, которая сейчас в экономике не сильно процветает».

«Это тоже наказание для того, чтобы понять, что это была ошибка, и нам её придётся искупать всем там в России.

Я готова буду это делать на территории своей страны. Я буду восстанавливать эту страну вместе со всеми. При этом я буду понимать, что это такое наказание, которые мы должны понести за те чудовищные действия, которые мы совершали много лет и не каялись, и не делали выводов.

А так-то вообще, Украина будет процветающей, Россия будет свободной, а Путина ждёт трибунал», – стелилась перед врагами своей Родины предательница.

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