Татьяна Поп: Геноцид русинов должен быть признан юридически

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Новости Украины

В Москве активисты движения «Внуки» совместно с Институтом стран СНГ сегодня провели мероприятие в честь 103-й годовщины образования Республики Подкарпатская Русь. На территории храма Николая Чудотворца на Берсеневке у креста, возведенного в честь святых мучеников Подкарпатской Руси, прошел молебен.

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«Ровно 103 года назад, 10 сентября 1919 года была провозглашена Республика Подкарпатская Русь с собственными правительством, парламентом, политическими партиями, государственным русским языком. Прага была против этого, но русины все равно получили своё национальное правительство Андрея Бродия», – пояснила глава «Внуков» этническая русинка Татьяна Поп, выступив с докладом о Карпаторусской Республике и об этноциде русинов.

Она напомнила, что Республика Подкарпатская Русь была уничтожена Гитлером руками униатских галицийских «Сичевых стрельцов».

«А 20 ноября 1938 года случилось самое страшное – был открыт концентрационный лагерь для русинов на горе Думен возле Рахова. Я прошу отца Кирилла совершить 20 ноября у этого креста панихиду по погибшим русинам – жертвам галицийского и нацистского геноцида», – сказала Татьяна Поп.

Общественница напомнила, что русинов ссылали и убивали не только в концентрационном лагере Думен. Были и другие лагеря смерти: Терезин и Талероф, их открыли 4 сентября 1914 года.

Украина продолжает их дело и устраивает этноцид русинов, отказывая им в самом праве на национальную идентичность.

«Геноцид русинов должен быть признан юридически – это такое же преступление против человечества, как Холокост или геноцид армян в Османской империи», – заключила Татьяна Поп.