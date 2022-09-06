Татьяна Поп: Мы извлекли тяжёлый урок из Украины. Такое не должно повториться ни в одной стране экс-СССР

Новости Украины

Татьяна Поп известна читателям как общественница из Закарпатья, русинка, не принявшая государственный переворот на Украине и жёстко критиковавшая майданные власти.

Из-за давления СБУ Татьяна была вынуждена переехать в Россию, где она возглавила международное движение «ВНУКИ». В интервью «ПолитНавигатору» она рассказала о начале своей общественно-политической карьеры на Украине, работе проекта «Эхо Киева», давлении СБУ и деятельности уже в РФ.

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– Наша аудитория знает вас, как общественницу и политического блогера родом из Закарпатья. Расскажите, с чего вы начинали?

– В юности у меня были совсем другие планы – я училась на режиссера и мечтала сниматься в кино. Амбиции были большие, и я много делала для того, чтобы чего-то достичь. Много училась, ходила на кастинги, работала телеведущей, менеджером, снималась в телешоу.

Когда растешь в бедной семье, у тебя нет других вариантов – либо ты трудишься изо всех сил и обеспечиваешь себя и своих родных, либо смиряешься с нищетой и отсутствием шанса выбраться из этой мрачной безнадеги.

– Как вы попали в политическую сферу, почему вдруг занялись общественной деятельностью?

– Все изменилось во время второго Майдана. Эта «революция достоинства» (а по факту – банальный госпереворот) столкнула меня с каким-то диким ужасом, я очень переживала и не могла просто стоять в стороне. «Моя хата с краю» – это не моя позиция, и я не понимаю людей, которые остаются равнодушными к процессам разрушения своей страны.

Я была совсем маленькой, когда развалилась наша Родина – СССР, и уже потом поняла, насколько трагичны были эти события. В 90-х годах не только мы жили очень плохо – люди в одночасье потеряли работу, потеряли веру, потеряли образ будущего, родные люди оказались по разные стороны границ.

И в 2013 году я уже понимала, к чему всё идет… Когда приезжала Виктория Нуланд со своими печеньками, когда США признались, что вложили в «демократию» на Украине 5 млрд долларов, когда СМИ и огромная сеть НКО начали промывать нам мозги, натравливая против России…

Тогда во мне что-то перевернулось, и я поняла, чем должна заниматься, это было отчетливое внутреннее ощущение – какая-то глубинная потребность быть полезной для общества, желание выступать против беспредела, в который погружали мою страну. Именно это вышло на первый план, в моменте «здесь и сейчас» для меня не было ничего важнее.

– Как вы могли этому противостоять? Какие вообще рычаги могут быть, когда страну охватывает революционное безумие?

– Сначала я принимала участие в движении Антимайдан, но потом поняла, что противостоять этим диким процессам можно только через сознание людей. Я активно вела свои личные соцсети, где называла вещи своими именами. Писала все, что я думаю, и совсем скоро ко мне «в гости» пришли сотрудники СБУ. Это был малоприятный разговор, мужчины очень настойчиво доносили до меня мысль, что мне не стоит продолжать в том же духе.

– И вы не испугались?..

– Конечно, мне стало жутковато, но меня это не остановило. Я продолжила вести свои соцсети, ко мне снова пришли и на этот раз увезли к себе в «отделение». Это была долгая беседа, с реальными угрозами. Сотрудники СБУ обещали устроить мне очень мрачное будущее – они в красках расписывали, что будет со мной происходить, если я продолжу гнуть свою линию.

– После этого вас еще внесли в список Миротворца?

– Да, по тем временам попасть в этот список было реально опасно для жизни – тем более, что к хейту активно подключились нацики, и находиться на Украине мне стало критически опасно. Чтобы не повторять судьбу нашего товарища Олеся Бузины, мне пришлось уехать в Россию.

– Вы создали «Эхо Киева» в 2018 году – получается, в это время вы уже были в России? В чем была идея этого проекта?

– На Майдане скакали люди с промытыми мозгами, и нашей целью было вправить их на место. Для этого мы создали этот ресурс – чтобы открывать людям глаза на происходящее, подавать его в объективном свете, без всех этих мантр про «воздух свободы» и прочий бред из методички по оранжевым революциям.

– А как появилось движение «ВНУКИ»?

– Вокруг меня стали появляться единомышленники, и в какой-то момент нас стало так много, что мы решили объединиться под одной общественной организацией, как-то назвать и обозначить себя, чтобы собирать в свои ряды не только людей из своего круга общения, но вообще со всей Украины, со всей России, со всех стран СНГ и других мест обитания наших соотечественников.

Создание этой организации стало логическим продолжением моей информационной борьбы. «ВНУКИ» активно занимаются просветительской работой, у нас есть образовательный проект, есть акцент и на воспитательную функцию – мы работаем с детьми и молодежью из России и освобожденных территорий Украины. И, конечно, работаем над медийным присутствием и транслируем позицию, которую считаем правильной. Мы извлекли тяжёлый урок из Украины и сделаем все возможное, чтобы такое больше не повторилось ни в одной стране постсоветского пространства. А для этого нам нужно ментально объединяться и совместными усилиями защищаться от западной идеологической экспансии!

– Какие из ваших проектов считаете самыми значимыми?

– Отметила бы наши поездки на освобождённые территории с гуманитарной миссией – привозим людям продукты, медикаменты, воду, спрашиваем, в чем они нуждаются, и пытаемся помочь. Особое внимание уделяем детям.

«С чего начинается Родина» – наш самый масштабный проект, его цель – социализация и адаптация детей из освобожденных территорий Украины и ЛДНР. В рамках этого проекта мы организовываем поездки для детей в регионы России с насыщенной образовательно-воспитательной программой, показываем им страну, рассказываем про нашу общую историю, организовываем развлекательные мероприятия и отдых для детишек. У нас есть и много других проектов, но этот мы считаем приоритетным!

– Не хотели бы вы вернуться назад, на Украину? Скучаете по ней?

– Пока в Киеве правит балом эта преступная власть, это невозможно. Список «Миротворца» – это еще цветочки, потом против меня возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины) за «отрицание военной агрессии РФ против Украины». Так что путь назад для меня пока что закрыт.

Конечно, я скучаю. Но здесь мне комфортно – я могу быть в безопасности, не опасаться за свою жизнь, и продолжать делать то, что считаю важным. В России у меня развязаны руки, нас не подвергают цензуре, не вставляют палки в колеса, и мы вместе с командой движения «ВНУКИ» можем свободно реализовывать все наши проекты – сейчас для меня это самое главное!