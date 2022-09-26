Татьяна Поп: Референдум – это историческая справедливость

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Новости Украины

Референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях по возвращению в состав России – восстановление исторической справедливости.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила наблюдатель – лидер движения «Внуки» Татьяна Поп, общественница-русинка из Закарпатья, вынужденная переехать в Россию после угрозы репрессий со стороны СБУ.

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«Уже можно говорить, что референдумы состоялись, и я не могу не радоваться за наших людей. У меня много друзей из Донбасса, я помню глаза мариупольцев после освобождения, и хорошо понимаю, что для людей это большой праздник, к которому они шли долгие 8 лет. То, что сейчас происходит, – это историческая справедливость! Возвращение домой русских земель и, главное, русских людей, которых оторвали от Родины и 30 лет насильно лишали идентичности. Сейчас наша организация «Внуки» при поддержке регионов реализует масштабный проект «С чего начинается Родина», чтобы помочь детям адаптироваться. И вы знаете, дети и родители, после 8 лет промывки мозгов в восторге от того, какая она, настоящая Россия – великая, богатая, современная страна. И для нас, внуков победителей, пришло время объединяться, консолидировать постсоветское пространство, русский мир и побеждать!» – сказала Татьяна Поп.