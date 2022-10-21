Татьяна Поп: Я уверена, что Херсон мы не отдадим

21.10.2022  12:28 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Херсон – это исторически русский город, и российская армия не отдаст его врагу. Об этом «ПолитНавигатору» заявила лидер движения «Внуки» Татьяна Поп.

Общественница призвала не расценивать эвакуацию мирного населения как подготовку к отступлению – напротив, по ее словам, Россия заботится о безопасности своих граждан из-за террористической тактики ВСУ.

Херсон – это исторически русский город, и российская армия не отдаст его врагу. Об...

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«Эвакуация жителей Херсона говорит не о том, что мы собираемся оставить город, а о том, что трезво оцениваем риски, связанные с его защитой. Мы никогда не позволим себе рисковать жизнями мирных людей, тем более, наших граждан.  Потому что знаем – киевский режим не остановится ни перед чем и пойдёт на любые жертвы.

Яркий пример тому – Мариуполь, где жителей насильно удерживали в городе, прикрываясь живым щитом. Им нужна красивая картинка для пиара на Западе, чтобы «качать» деньги на войну. А нам нужно сохранить самое главное – жизни наших людей!

Для этого и проводится эвакуация, чтобы развязать руки нашим военным. Я уверена, что Херсон мы не отдадим! Как и все остальные русские земли», – сказала Татьяна Поп.

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