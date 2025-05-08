«Таурусов» не будет: что вошло в первый пакет военной помощи Украине от правительства Мерца

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Только что сформированное новое федеральное правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем одним из своих первых решений обьявило о передаче Украине нового обширного пакета военной помощи.

Как следует из публикации на официальном сайте бундесправительства, Украина получила: неназванное количество ракет для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM; боеприпасы для боевых танков Leopard 2; около 40 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок Gepard; 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 1 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм.

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Также в пакет вошли 70 разведывательных БПЛА Vector с комплектами запасных частей; 150 вооруженных беспилотников HF-1; 20 наземных роботизированных платформ; 6 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 (с запчастями).

В списке также 66 транспортных средств с защитой от минной засады MRAP, четыре транспортных средства кинетической защиты и три колесных гаубицы Zuzana-2.

Отметим, что в списках военной помощи от Берлина по прежнему отсутствуют так необходимые Киеву дальнобойные ракеты «Таурус». Пункт об их предоставлении Украине загадочным образом исчез из коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ буквально за пару дней др приведения нового правительства к присяге.