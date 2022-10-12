Тазик с зубами, «Калибры» закончились», «у Кличко стоит». Байки украинских геббельсят

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Пожалуй, главным достижением украинской «влады» за все 30 лет её «незалежного» существования стала фабрика фейков, работающая с промышленным размахом. Киевский режим отчаянно нуждается в фальшаках – исторических, военных, общественно-политических. Постоянная и крайне агрессивная ротация фальшивок в информационном пространстве Украины позволяет «владе» преодолевать пресловутый «комплекс меншовартости» в собственных рядах и среди лояльно настроенного населения, оправдывать объявленную «охоту на ведьм», замыливать неприятные события и наводить тень на плетень.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине стала лебединой песней украинских ИПсО и ферм «хохлоботов». Ещё не забыты украинские симулякры, вброшенные в общественное сознание, на тупом серьёзе обсасывающихся украинскими масс-медиа, вроде «призрака Киева», кочующего пограничного столба и героической демонстрации средних пальцев мнимому российскому кораблю с похабной присказкой гарнизоном острова Змеиный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Впоследствии, было чуть ли не на официальном уровне признано, что все эти персонажи и события специально выдуманы украинскими ботофермами для поддержания боевого духа в обществе, а перевозной погранзнак изобретён специально для Зеленского, требующего ежедневных «пэрэмог» от подчинённых.

Довольно часто в информационное пространство выпускают «подполковника ГУР» Арестовича, который, в компании с безблагодатным адвокатом Фейгиным, бархатным голосом и с умной физиономией вещает «военную аналитику», каждый новый выпуск которой противоречит содержанию предыдущего.

Просто приведём пример комментариев Зе-гейбельса, касающиеся «калибровки» Вооружёнными силами России инфраструктурных объектов Украины военного и двойного назначения: «ракеты у Москвы закончились», «если Россия даст залп из 46 ракет, это станет историческим событием», «Москва ударила по Украине ракетами из неприкосновенного запаса», и, наконец, на октябрьскую «калибровку», ошарашенное – «вот это ответочка!».

Арестович в июле

Арестович в октябре

Разгонять тупую «аналитику» о резком дефиците «калибров» и других управляемых ракет в ВС России поручено не одному только Арестовичу. Сразу после суровикинской «калибровки» 10 октября об исчерпании «неприкосновенного запаса» управляемых ракет принялась блеять целая куча источников.

Комментируя вопросы журналистов – как быстро отечественное производство сможет восстановить ракетные арсеналы, и могут ли вообще закончиться ракеты для «калибровки» целей на Украине, вице-премьер РФ Юрий Борисов ответил: «Не надейтесь, не кончатся».

Слова российского вице-премьера подтверждает британский эксперт Кошард из Королевского Объединённого института по исследованию вопросов безопасности и обороны: «Я ожидаю, что российский арсенал крылатых ракет огромен».

Западные оценки текущих запасов конвенционального ракетного оружия у РФ и США

В этой связи на память приходит пример из истории. В первые годы Великой Отечественной войны, когда страна была намного беднее, специалисты и квалифицированные рабочие были наперечёт, на Западе, включая союзников СССР, доминировали скептические мнения, будто наше производство со скрипом способно выпускать всего 500 танков в месяц, произошло удивительное. Усилиями народа и правительства уже в первой половине тяжелейшего 1942 года советские танковые заводы выдали 11 тысяч танков, во второй половине года, когда Сталинградская битва была в самом разгаре, тыл передал фронту более 13 тысяч танков, что превышает месячный показатель в 2000 танков.

А если вспомнить руководящего персека-баламута Никиту Сергеевича Хрущёва, то он, в интервью западным журналистам, небрежно заметил, что в СССР «ракеты сходят с конвейера как сосиски». И, в целом, западное экспертное сообщество с оценкой Хрущёва согласилось.

На фоне чадящих костров на месте вчерашних ТЭЦ и подстанций, СБУ запрещает гражданам Украины публиковать в соцсетях кадры прилёта русских ракет и отчёты о повреждениях, подслащивая горькую правду золочёной пилюлей дезинформации о безупречной работе украинской ПВО.

Причина двоякая: сдержать панические настроения ширнармасс и чтобы плачевное техническое состояние украинской ПВО не стало достоянием общественности.

Украинская фабрика фейков работает по сирийскому сценарию

Надо заметить, «безпеке» есть что скрывать.

Среди ярких примеров «снайперской меткости» украинской ПВО, например, значатся: попадание ракеты в пешеходный мост Кличко – бессмысленный с точки зрения снабжения ВСУ, прилёт в региональный центр компании Samsung и совершенно феерические съёмки попытки перехвата российской крылатой ракеты, при котором украинская горящая ракета взорвалась в воздухе за несколько секунд до пролёта «Калибра».

Укропская С-300 промазала, “калибр” мимо пролетел

С доказательствами не поспоришь: на месте прилётов громадяне обнаруживают устаревшие поражающие элементы советских ракет С-300, давно снятых с вооружения российских ПВО.

Результат прилёта украинской ракеты С-300 в Tower 101. Пострадали региональные офисы Samsung и Microsoft

Украинской пропаганде приходится забалтывать провалы «захысныков» дурацкими сообщениями, будто «российские войска обстреляли объекты ракетами С-300».

Нисколько не умаляя уровня подготовки пвошников ВСУ, они вынуждены оперировать матчастью, которая не модернизировалась с 1991 года, а только чинилась собственными силами. При том, что практически всё производство и разработка систем ПВО в СССР были сосредоточено в Российской Федерации, тогда как кооперация с украинскими предприятиями ограничивалась поставками зарядно-пусковых контейнеров для ракет.

Склонный к повальной мифологизации всего и вся, украинский агитпроп одарил ПВО ВСУ собственным «призраком Киева» – некой бабусей, метавшей банки с огурцами непосредственно с балкона своей «хрущёвки» в пролетавшие мимо русские самолёты и, как пишут, записавшая на свой счёт несколько побед.

Если принять во внимание то, как Зеленский после каждой «калибровки» истерично требует от западных хозяев «немедленно закрыть небо» или выдать ему пару тысяч новейших комплексов ПВО, хочется задать вопрос: Вова, почему бы тебе не подготовить пару-тройку дивизионов бабушек – метальщиц противоракетной консервации? При заявленной эффективности новые дивизионы обойдутся недорого – в цену нескольких вагонов банок с маринованными огурцами и достойную пенсию для бабулек.

Кстати, украинские источники, раздувая мнимые успехи своей ПВО в октябрьских «калибровках», обошли вниманием свежую информацию, что целями ударов стали не только объекты критической инфраструктуры, но и средства ПВО ВСУ, вскрытые российской радиоэлектронной разведкой.

Ряд наблюдателей оценивает нанесённый ущерб украинской системы ПВО в 80-90%, что хорошо объясняет вчерашние корчи Зели перед лидерами G5.

Правда, все эти «призраки» и «бабушки ПВО» – продукт для внутреннего потребления, для не слишком разборчивого и образованного потребителя. На внешний рынок антироссийской пропаганды со стороны Украины работают натуральные людоеды под управлением британских экспертов.

Мощный резонанс как внутри Украины, так и в заукраинском западном сообществе вызвала провокация в Буче, куда заезжали высокопоставленные западные политики, чтобы лично узреть и театрально ужаснуться на камеру «зверствам русских оккупантов».

Однако, обнаруженные в телах «расстрелянных» поражающие элементы артиллерийских снарядов и показания западных волонтёров, ставших свидетелями инсценировки, привели к сворачиванию сюжетов о Буче, между прочим, показанных в ночной сетке вещания телеканала Discovery под общим названием «Как это было».

Злоупотребление фальшивками и грубый напор на «ужасы нашего городка» привели к тому, что совместные изделия украино-британской ципсы стали вызывать обоснованные сомнения среди плазменных сторонников украинского режима, а действие пропагандистских материалов приобрело краткосрочную актуальность, пока в соцсетях не наберут силу критические отзывы. Вот тогда приходится отыгрывать назад, валить на «нерадивость источников» и извиняться за «нечаянно выпущенную» жареную крякву.

Наиболее показательными стали кровавые летние обстрелы Донецка украинскими ракетами «Точка-У» и «Ураган», выдававшиеся по нужде за «удары российской военщины по Киеву», быстро развенчанные западными наблюдателями из числа пользователей соцсетей.

Уже шаблонным стал «План Б» украинской и ассоциированной с ней западной пропаганды, заводящих волынку «русские сами себя обстреляли», как только общественность получает железобетонные факты кровавых преступлений ВСУ.

Не взлетела и тема сожжения полусотни спящих «азовцев» в бараке СИЗО в Еленовке, якобы устроенная совместно властями России и ДНР. Показания выживших в огне «побратимов» и приезд делегации независимых журналистов поставил крест на инсинуациях: по пленным «азовцам» нанесла удар украинская реактивная артиллерия американскими ракетами «хаймарс», ибо хлопцы начали давать показания, компрометирующие «владу».

Последние две подготовленные провокации – «захоронения расстрелянных» в Харьковской области, откуда отступили российские войска и, особенно позорный «поднос с золотыми зубами» по образу и подобию концлагеря Освенцим, сдулись практически сразу же после вброса.

Следует отметить, что журналисты немецкого издания Bild, метнувшиеся кабанчиком разнюхивать жареные подробности «тазика с золотыми зубами, выдернутых из живых людей и закопанных российскими агрессорами», вышли на местного стоматолога, десятилетиями собиравшего специфическую коллекцию зубных мостов и коронок своих пациентов. И Bild, даром что таблоид, не постеснялся написать опровержение – уж больно вонючей оказалась провокация.

То есть, если не считать совсем уже не брезгливые источники СМИ, публиковать бандеровскую чернуху находится немного желающих, ибо страдает репутация издания и падают связанные с ней доходы.

Впрочем, это не значит, что эти же издания не станут раскручивать мастерски изготовленную ципсошную «липу». «Тщательнее надо», – как бы намекают своим потенциальным источникам западные СМИ.

В настоящий момент украинская пропаганда отбрёхивается от организации террористической атаки своих спецслужб на Крымский мост, вызвавшей двухдневную массовую эйфорию в рядах прибандеренных слоёв населения. Причины просты и понятны: последствия попадания СБУ и ГУР в российский чёрный список наиболее одиозных террористических организаций означают только одно – их будут «мочить в сортире», подобно международным террористам в Чечне – безжалостно, планомерно и без срока давности. И выживут при таком раскладе не только лишь все – Хаттаб, Басаев и прочие черти соврать не дадут….