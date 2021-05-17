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17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Грузия, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Тбилиси просит Евросоюз порешать за Грузию все её проблемы

Новости УкраиныЕС, якобы ради собственной безопасности, должен разделить территориальные проблемы объединившихся в «ассоциированное трио» Украины,...

ЕС, якобы ради собственной безопасности, должен разделить территориальные проблемы объединившихся в «ассоциированное трио» Украины, Молдовы и Грузии.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном процессе мы признаём важность использования всех возможных инструментов и механизмов, которые у нас существуют. Также наши приоритеты включают в себя расширение диалога ассоциированного трио с еврокомиссией относительно сотрудничества в цифровой трансформации, зелёной экономике и транспортного сектора, а также достичь максимальной интеграции в европейский рынок на базе углубленного соглашения об ассоциации», – сказал грузинский министр.

Кроме того, он заявил о курсе на углубление сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности.

«Мы должны признать, что у нас есть серьёзные вызовы на этом пути, а это ситуация конфликтов, оккупации наших территорий, которые, собственно, являются постоянным источником проблем, провокаций и угроз. И более серьёзное привлечение ЕС в мирном решении этих конфликтов является очень важным для стабильности наших стран и всей Европы», – добавил Давид Залкалиани.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о подписании с Грузией и Молдовой меморандума о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «ассоциированное трио», которое не предусматривает альтернативных евроинтеграции путей.


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