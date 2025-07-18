ТЦК и ВПК срочно рассредоточить по гаражам и подвалам! – нацист Дикий

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Нужно максимально распылить важные военные и мобилизационные объекты, которые сейчас массово «выносят» российские ракеты и дроны.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже за день до того, как мы разбомбим Кремль, на что я всё-таки надеюсь, всё равно у русских останутся средства дальнего поражения, и никуда не денутся, даже после нашей «перемоги», российская агентура здесь. Мы её всю не выловим, она слишком большая. Поэтому пока что нужно с этим считаться. Во-первых, рассредоточение. Что называется, больше четырёх не собираться. В частности, нам сейчас нужно рассредотачивать ТЦК, рассредотачивать все производства. Да, это тяжело и больно. Недаром преимущество имеют большие конвейеры и большие заводы, но они ещё и большие мишени. Вот здесь надо, что называется, врассыпную, по маленьким гаражам и подвалам. Я немного утрирую, но совсем немного. Потому что на каждый гараж и подвал у них дронов не хватит, а на любой большой или даже средний завод – хватит. То есть рассредоточение – раз, и конспирация – два», – рассуждал Дикий.

Он добавил, что противник отслеживает и маршруты, и концентрацию сотовых телефонов.