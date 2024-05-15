ТЦК превратили украинских мужчин в ночующих на заводах и в офисах рабов

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В украинских городах набирает популярность проживание мужчин прямо на месте работы, потому что выходить на улицу опасно из-за лютующих ТЦК.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я связывался с коллегой из Львова. Так вот, он рассказал, что во Львове становится всё популярней проживание на работе. Ты просто не выходишь на улицы, потому не рискуешь попасться ТЦК. Некоторые компании в том же помещении снимают жильё, и это такой замкнутый цикл жизнь-работа, с доставкой еды», – сказал Друзенко.

В свою очередь, политолог Юрий пожаловался, что людей уже не хватает даже для доставки еды и обеспечения логистики.

«Я общался с одним из мои подписчиков, который работает в доставке. Так вот, он сказал, что скоро доставка резко подорожает из-за рисков. Потому что их тоже хватают, и будет некому ходить. И ещё одни пример – водители фур просто тупо бросают фуры перед границей, которые возвращаются из стран Европы. В Польше таких фур много стоит», – добавил Романенко.