ТЦК воссоздали практики бандеровцев
Украинским ТЦК грозит народный гнев после войны.
Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ТЦК – это же СБ ОУН. В Украине рассказываются только про ОУН и про Бандеру с, Шухевичем. А как попадали люди в ОУН – умалчивают. Инструментом мобилизации местного населения в ОУН была Служба безопасности ОУН, которую боялись», – сказал Уралов.
Он подчеркнул, что местное население их ненавидело и после войны помогало истреблять.
«Если взять даже бандеровскую статистику, оуновцев было до 100 тысяч человек. Ястребков, так называемых, членов истребительных батальонов, которые добровольно помогали НКВД ликвидировать, было более 250 тысяч.
Почему это делали местные жители Волыни, Галиции, Подолья? Потому что система мобилизации в ОУН была такая же, как система мобилизации в ТЦК. Приходили и брали в заложники: Кто тут у тебя, сын? Пойдешь в леса партизанить. А для тех, кто на это не соглашался, были свои методы», – добавил политолог.
Уралов напомнил, что эти практики сначала эмигрировали с бандеровцами на Запад, а после развала Союза вернулись на Украину.
«ТЦК – это люди, которые считают, что они таким образом строят нацию. Это же идеология, что через чистки рождается нация, что нужно уничтожить плохой материал. Это же биополитика, Фуко об этом уже все давно объяснил. И поэтому те заряженные.
А вторые – это примкнувшие просто к ним люди с философией ОПГ. То есть это воспитание стайности. Для того, чтобы держать общество в страхе, оно должно разделиться на три большие группы: стая, стая, и остальное большинство, у которых должна быть мысль: я только не должен попасть в стадо, чтобы меня волки не загрызли», – подытожил эксперт.
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