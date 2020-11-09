Те еще союзнички. Германия вооружает Турцию против Греции

09.11.2020, Афины, Алексей Топоров

Глава МИД Греции Никос Дендиас призвал Германию прекратить продажу оружия, в том числе подводных лодок, Турции, дестабилизирующей восточное Средиземноморье.

Об этом со ссылкой на Die Welt сообщил Grick Reporter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дендиас заявил, что подводная лодка типа 214, имеющаяся у греков, дает Греции стратегическое преимущество в юго-восточной части Средиземного моря.

«Если Германия поставит Турции подводные лодки, она снова будет иметь преимущество перед Грецией», – сказал глава греческого МИД.

Ранее стало известно, что Анкара заказала у Германии шесть подводных лодок аналогичного типа. В октябре официальный Берлин отклонил призыв Греции ввести эмбарго на поставки оружия Турции. Немцы заявили, что объем поставок оружия в Турцию невелик, и «до получения разрешения на экспорт все тщательно рассматривается через призму параметров безопасности».

Однако, как сообщает Grick Reporter, в конфиденциальном документе, обнародованном в июне, указывается, что Турция второй год подряд является первым импортером немецкого оружия. Только в прошлом году Турция заплатила Германии за оружие 344,6 миллиона евро, что составляет более трети немецкого экспорта оружия.

Издание добавляет, что «после вторжения турецких войск в Сирию в 2019 году правительство Германии временно приостановило экспорт оружия в Турцию». Однако это относится только к оружию, которое может быть использовано в Сирии, говорится в заключении.