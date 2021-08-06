Те еще союзнички: В ОДКБ Россия практически отдувается за всех

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

В рамках ОДКБ граница Таджикистана с Афганистаном, где обостряется ситуация, укрепляется в основном силами России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Какими совместными мерами в формате ОДКБ укрепляется сейчас таджикско-афганская граница, сказать трудно. В основном это делает только Россия при участии Вооруженных сил Таджикистана, перебрасывая по воздуху в зону потенциального конфликта новые военные подразделения, дополнительную бронетехнику и вертолеты», – отмечается в статье.

Примечательно, что к учениям России и Таджикистана, на которых отрабатывается отражение террористической угрозы с юга, присоединился Узбекистан, который не состоит в ОДКБ.

«Кроме России и Таджикистана из всех участников ОДКБ о своем вкладе в укрепление таджикско-афганской границы заявило только Минобороны Казахстана, пообещав на днях прислать для Душанбе крупную партию патронов разных калибров. При этом ни о каком участии казахстанских воинских контингентов из этой страны в укреплении южной границы СНГ речи не идет», – обращает внимание газета.

В свою очередь военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин говорит, что участие ОДКБ в разрешении многочисленных конфликтов на постсоветском пространстве могло бы быть более весомым.

«Инициатором этого должна быть сама Москва. РФ своим союзникам по коллективной обороне продает вооружения по льготным ценам, бесплатно обучает военные кадры, организует и обеспечивает ресурсами многочисленные маневры. Москва – это гарант их безопасности! А взамен получает немного», – считает эксперт.

«Союзники РФ по ОДКБ могут и, видимо, должны поддерживать ее миротворческие шаги, к примеру, в Нагорном Карабахе. Почему, к примеру, от стран ОДКБ не послать туда саперов на разминирование местности, выставить наблюдателей в потенциальных очагах напряженности? То же самое по обеспечению границы с Афганистаном. Почему кроме таджикских воинов обеспечением ее безопасности озабочены только российские военнослужащие?», – недоумевает Шульгин.