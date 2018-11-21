«Те же грабли с оранжевого майдана» – Корнилов о разводе «Оппоблока» с Лёвочкиным

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Каждый политический сезон «донецкие» наступают на те же грабли, объединяясь с экс-главой администрации Януковича Сергеем Лёвочкиным, который в решающий момент их предаёт. Так же произошло с объединительным процессом «Оппоблока» с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Об этом телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Донецкие» – тот же Ахметов, Колесников, каждый политический сезон наступают на те же грабли, объединяясь с Лёвочкиным. Потом он их в решающий момент предаёт, кидает, они его проклинают, исключают, чтобы потом после очередных выборов снова объединиться и ждать, пока он их снова предаст», – рассказал Корнилов.

«Сколько я помню, с оранжевого майдана 2004 года, этот процесс бесконечен. Самое интересное, знаю хорошо этих «донецких» с их юных лет и поражаюсь – процесс наступления на старые грабли у них происходит бесконечно», – добавил политолог.