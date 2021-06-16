Те же на манеже: Кто из Киева каркает о «семилетней оккупации» Крыма

16.06.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

15 июня в Киеве состоялась «правозащитная» сходка, на которой подводились ужасные итоги «семилетней оккупации» Крыма с соответствующей презентацией.

Если отслеживать процесс правозащитного камлания с бубном вокруг Крыма в динамике, хорошо заметно, что заседания с презентациями «ужасов нашего городка» теряют аудиторию. И если года три назад «правозащитные» бабские повизгивания, охи и вздохи собирали иногда и тысячи просмотров в YouTube, то по итогам нынешней пресс-конференции их не набралось и сотни.

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И ничего удивительного. Несмотря на отработку волнующей повесточки «О, Крым, ты – боль!» почти часовое заседание было чрезвычайно нудным как по форме, так и по содержанию, и ничего особо нового участниками (вернее, участницами) сказано не было. Сборище давно выдохлось, прекратило исторгать искромётный идиотизм, скатившись в рутину, обязаловку, отработку очередного гранта, когда из года в год профессиональными жалобщиками произносятся в пустоту одни и те же стёртые от частого употребления пропагандистские мантры, выдаваемые по нужде за «собранную по крупицам правозащитную статистику».

Повторять в сотый раз грантоедский бред «крымских правозащитниц» не имеет смысла, тем более, что все «ужасы нашего городка» собраны ими в книгу страшилок под общим названием «Ситуация с правами человека в Крыму за 7 лет оккупации» и найти её сможет любой интересующийся.

Считаю, что пора, наконец, познакомиться с узким кругом профессионально рыдающих баб за права крымчан в российском Крыму, тем более, что на манеже из года в год выступают одни и те же печальные клоунессы.

Всё началось в 2011 году, в период расцвета владычества «Злочинной Панды», когда в Ялте открылся с виду неприметный информационно-правовой центр «Альменда».

На первый взгляд, заведение занималось тоскливой канцелярщиной и бесплатными правовыми услугами для ялтинцев, помогая жителям получать консультации у юриста и оформлять различные документы. Помимо суконной рутины, «Альменда» вела и некую «информационно-просветительскую работу» по повышению правовой грамотности: круглые столы, встречи с сотрудниками государственных органов, публичные лекции, ведение «правовой колонки» в местных газетах, показ и обсуждение социально-правовых фильмов, создание и распространение информационных материалов.

А дальше начинается самое интересное. В регистрационных данных «Альменды» значилось, что финансирование она получает от американского Национального фонда в поддержку демократии, NED. Чуть позже выяснилось, что крымских «просветителей» подкармливал также и МИД Чехии через организацию «People in Need» («Человек в нужде»).

Американский NED и чешский PiN организовали в Крыму целый выводок грантоедских лавочек под крышей «Сеть правовых приемных», в которую входили общественная организация «Новус» (Алушта), инициативная группа «Медиаволна» и общество инвалидов «Луч Надежды» (Джанкой), Крымский правозащитный центр «Действие» (Симферополь), Центр гражданского просвещения «Альменда» (Ялта).

В 2014 году вся эта грантоедская рать поддержала бандеровский путч в Киеве и выступила проводниками идей «Евромайдана» в Крыму. То есть, работа по разрушению Украины велась системно, годами, под видом благотворительной деятельности.

Так вот, в домайданные времена ялтинским центром «Альменда» руководила Ольга Скрипник, а её заместителем была Валентина Потапова. Причём, Скрипник и одна из её подельниц-грантоедок на ниве «правозащиты», Свиридова, были студентками Потаповой во время учёбы в Крымском гуманитарном университете.

«Когда начались события на Майдане, мы старались, насколько возможно, помогать тем людям, которые стали жертвами репрессий в Крыму по причине участия в Майдане. Помогали студентам, которых пытались незаконно отчислить или выселить из общежития, которых не пускали в Киев и т. д. После начала оккупации мы занимались помощью воинским частям на южном берегу Крыма – мы поставляли лекарства, продукты, да и просто морально поддерживали украинских военных. И также, насколько это было возможно, пытались собирать факты присутствия Российской Федерации, именно военных, военной техники. В связи с этим, естественно, мы были замечены как «Крымской самообороной», так и представителями ФСБ, и, понятное дело, это составило очень обоснованную угрозу вообще для жизни и здоровья, и поэтому 16 марта мы приняли решение, что в день так называемого «референдума» мы с мужем будем выезжать», – саморазоблачилась Скрипник.

Ну, то есть, жиночка с подельниками, кроме того, что подкармливали сторонников путчистов и деморализованных украинских военных, ещё и вели дилетантский шпионаж против «вежливого» российского контингента, а как только почуяли неотвратимость ответственности с переходом Крыма в российскую юрисдикцию, резко встали на лыжи.

Муж у Скрипник – личность в высшей степени примечательная – осетинский «правозащитник» из Беслана Виссарион Асеев, спетлявший на Украину, а до этого мутивший воду в Северной и Южной Осетии и действуя, по сути, в интересах Грузии. Любимым занятием Асеева было поднимать вонь вокруг захвата заложников чеченскими боевиками в бесланской школе и давать советы руководству России по правильному ведению войны с Грузией. Немудрено, что за пляски на костях жертв Беслана Асеев регулярно отхватывал чувствительных люлей от земляков, находя сочувствие, например, у Гарри Каспарова.

Примечательно, что Асеев был настолько одиозен, глуп, нелеп и противоречив, что его гоняли тряпками прочие «эксперты» в эфире «Радио Свобода», включая западных модераторов. В конце концов этого городского сумасшедшего прекратили приглашать даже в «свободовский» гадюшник, так что бесланскому пареньку пришлось искать понимания на Украине. Сначала в Крыму, а с 2014 года – в Киеве. В Ялте Асеев и нашёл свою «правозащитную» музу.

Занимаясь для отвода глаз бесплатными юридическими консультациями ялтинцев пару раз в неделю, центр «Альменда» постепенно принялся влезать в крымскую политику. Её глава, Скрипник, стала сотрудничать с Андреем Юровым – довольно известным в своё время «правозащитным» фриком, прикормленным «меджлисом».

Помнится, Юров, развалясь в кресле студии ГТРК «Крым», в день майданной «пэрэмоги», наперегонки с меджлисовкой Авамилевой соревновался в раздаче чубаровским прихвостням депутатских мандатов в крымском парламенте постмайданного созыва – кто больше. После мартовского референдума 2014 года Юров основал «Крымскую полевую миссию по правам человека», с трибуны которой разоблачал «преступления кровавой гебни» на полуострове, а затем удрал в Киев, чтобы срывать покровы уже оттуда, жалуясь на Россию в ОБСЕ и диппредставительства европейских государств. Перед тем, как исчезнуть с радаров в 2015-м, Юров оказал последнюю услугу Джемилеву, выступив против закрытия телеканала ATR в эфире проекта «Крым.Реалии».

Через Юрова, Скрипник начала контактировать, а затем всё чаще и чаще появляться на всевозможных пресс-конференциях в компании с Джемилевым и Чубаровым, озвучивая их интересы от имени «крымской правозащиты». Там же время от времени фигурировала юрисконсульт «Альменды» Свиридова и ещё одна записная свидетельница секты «ужасов российского Крыма», журналистка Печончик.

Постепенно к тёплой компании Скрипник – Свиридова – Печончик кураторы из «меджлиса» подтянули профессиональную пиарщицу Тамилу Ташеву из «КрымSOS». Чтобы рыжие и тёмные кудри этих мошенниц не слишком примелькались, кураторы разбавляют их другими разовыми экспертными говорящими головами.

Постепенно соратницы расползлись – каждая в персонально отведённую «правозащитную» конуру, создав видимость широкого фронта «борьбы за права человека в Крыму»: Скрипник – в «Крымскую правозащитную группу», Печончик – в Центр прав человека ZMINA, Ташева по воле Вовки Зеленского бегает в замах у «постпреда в АРК» Кориневича, и только суровая тётка Потапова, как дуся, продолжает коптить небо в «Альменде».

В последние годы вся эта «золотая рота», за исключением Ташевой, редко появляется в студиях совместно с вождями «меджлиса». Видимо, чтобы лишний раз не палить контору.

С 2014 года Скрипник и компания под видом правозащитной деятельности проводят целенаправленную кампанию по информационной дестабилизации обстановки в Крыму и поддержку всех выставленных на мороз и закрытых на разные сроки за разжигание «дружбы народов» негодяев с мерзавцами.

На международном уровне «крымская правозащита» пытается влиять на общественное мнение и экспертные оценки о ситуации на полуострове. Источниками весьма специфической информации для них выступают старые связи в Ялте, Симферополе, Алуште, Джанкое и других городах Крыма, завязанные во времена оказания «бесплатной юридической помощи населению». Целевая аудитория – компактные группы крымских татар и проукраински настроенных жителей Крыма. Судя по тому, как долго эти клоунессы бессменно кувыркаются на манеже, их продолжает финансировать всё тот же американский Национальный фонд поддержки демократии.

Несмотря на общую унылость и нулевую эффективность, на примере «крымской правозащиты» можно видеть, как могут годами работать прикормленные внешними НПО манипуляторы общественным сознанием, которые готовились и финансировались задолго до 2014 года.