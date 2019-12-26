Те же песни, но потише: На гуманитарном фронте – без перемен

26.12.2019, Киев, Сергей Устинов

Когда несколько месяцев назад националистического пропагандиста Владимира Вятровича убрали с должности главноначальствующего над украинской национальной памятью, многие вздохнули с облегчением. Общим ожиданием было прекращение приобретшей в последние годы правления Порошенко совсем уж неприличные формы вакханалии переименований, сноса памятников, запрета праздников и насильственного переформатирования гуманитарного пространства страны в угоду верованиям меньшинства.

Тогда же был сделан ряд прогнозов относительно того, какая фигура сменщика Вятровича может быть востребована и выдвинута нынешней властью под стоящие перед ней задачи исторического момента. Наблюдатели высказывали предположение, что таковым может стать старательный чиновник, который будет делать то, что ему говорит начальство и при этом «осваивать» увеличенный вдвое бюджет.

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Также вероятным рассматривался вариант с назначением ученого-гуманитария из вузовской среды, который сбавит надрыв пропаганды прежних лет, сменит акценты, углубится в изучение документов, будет стараться избегать откровенных фальсификаций истории, но в целом сохранит магистральное направление государственной политики в сфере памяти.

Когда же стало известно о назначении на должность главы института Антона Дробовича, оказалось, что приведенные выше прогнозы попали в яблочко поистине со снайперской точностью.

Действительно, этот известный в академической среде исследователь Холокоста имел среди коллег по цеху репутацию достаточно взвешенного ученого, который, хотя и не шел поперек господствующей идеологической линии, однако и не был в ней первым учеником, охотно признавал очевидные исторические факты даже в тех случаях, когда они были невыгодны носителям официозного патриотического дискурса. Более того, радикалами от пропаганды его назначение было воспринято как очевидная «зрада», ощущение которой усиливало еврейское происхождение нового чиновника.

С момента назначения Дробович успел дать несколько интервью различным СМИ, включая каналы Порошенко, чьи журналисты усердно допрашивали его на предмет «Считать ли ОУН героями Украины». При прежнем начальнике УИНП ответ на этот вопрос отскакивал от зубов на уровне «Отче наш» и не вызывал никаких сомнений: мол, если герои нации и убивали, то кого надо, и в целом, за дело.

Смена вех выразилась в том, что геройство националистов теперь – «вопрос сложный» и неоднозначный. На высоком уровне, пожалуй, впервые зазвучали оговорки: мол, хотя эти люди и боролись за Украину, однако же и сотрудничество с немцами никуда не денешь. Как и службу многих оуновцев во вспомогательной полиции оккупантов. И соучастие в геноциде евреев и поляков. И многие другие вещи, совсем не укладывающиеся в героический канон. Словом, петь собираются те же песни, но потише.

При этом, новое начальство в УИНП не собирается ревизовать основы политики предшественников. В частности, декоммунизация будет продолжена, хотя опять же с оговорками. Так, получил высочайшую охранную грамоту от вандалов памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве. Отказались и от идеи сноса Родины-матери – слишком дорого (зато уберут герб СССР с щита скульптуры). Повезло и памятнику Щорсу в украинской столице – уже очевидно, что бить его кувалдами не будут.

Новое веяние – попытка следовать в государственной пропаганде принципам историзма. Проще говоря, отказ от попыток представлять персонажей националистических святцев белыми и пушистыми там, где это входит в очевидное противоречие с фактами, признаваемыми не только на Украине, но и за рубежом. Насколько это, понятно, возможно в текущих условиях в современной Украине. Также из заявленного – продолжение мифотворчества вокруг событий майдана. От мемориала его «героям» отказываться не планируют. В этом плане отличия если и будут, то сугубо стилистические, но не смысловые.

В целом, если оценивать очертания нового курса по сумме цитат и оговорок Антона Дробовича, высшее руководство страны ожидает от своего главного идеолога, чтобы возглавляемое им ведомство перестало быть генератором одиозных инициатив, ссорящих Украину с соседями. Перестать быть раздражителем для евреев и поляков, к мнению которых официальный Киев особо чувствителен.

И надо сказать, новый глава УИНП поставленную задачу так-сяк выполняет. Во всяком случае, на польском направлении сдвинулся с мертвой точки заблокированный недоговороспособностью Вятровича вопрос об эксгумационных и поисковых работах на польских кладбищах, расположенных на украинской территории. А по еврейской линии разблокирован проект строительства мемориала «Бабий яр», в котором прежние пропагандисты усматривали «идеологическую диверсию» на деньги «кремлевских олигархов».

Понятно, что провокации никуда не денутся, как и наци-радикалы всех мастей. Однако теперь, по крайней мере, генератором соответствующей напряженности будет не государство. А это для Зеленского в текущих условиях – главное.

При этом ожидать каких-то послаблений на российском направлении пропаганды не стоит. Они если и произойдут, то в «пакете» с глобальными договоренностями по Донбассу и прекращению войны, если таковые все же удастся достигнуть вопреки оправданному скепсису наблюдателей. А пока этого не произошло, борьба с «российскими фейками» остается одним из приоритетов института нацпамяти.

Главное отличие Дробовича от его предшественника в том, что в нем все-таки больше ученого и чиновника, нежели политика и пропагандиста. Он не скачет с шашкой наголо впереди кавалерийской атаки на врагов. Предшественники выполнили за Дробовича основной массив грязной работы, дав возможность новому начальству выглядеть приличнее, оставаясь в тех же идеологических рамках. Перегибы прошлых лет при нем, хоть и с оговорками и осторожно, но будут осуждены. А интенсивность бомбардировок сознания украинцев будет снижена до того предела, за которым наступает отторжение.

В остальном же на гуманитарном фронте – без перемен.