«Театр абсурда» и «Охотники на привале»: в соцсетях комментируют визит Макрона Шольца и Драги в Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Прибывшие в Киев на «поезде дружбы» главы Франции, ФРГ и Италии напоминат персонажей картины русского художника Василия Перова.

Такое сравнение сделал замглавы пророссийской ВГА Запорожской области Владимир Рогов, комментируя появившиеся фото европейских политиков в вагоне поезда на пути в Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Макрон, Шольц и Драги как будто сошли с картины русского художника Василия Григорьевича Перова «Охотники на привале». Отличие от картины только в том, что на ней добыча изображена, а современная троица в пути к своей диче-добыче», – написал Рогов в Телеграм.

А проживающий в Чили левый журналист и переводчик украинского происхождения Олег Ясинский назвал нынешний визит лидеров ЕС на Украину «театром абсурда»

«Украинский театр военных действий не перестаёт оставаться театром абсурда. Главы трёх правительств-вассалов США прибыли в главную европейскую колонию Вашингтона для бесед о суверенитете и его географических границах. Разумеется, управляющие европейских филиалов НАТО озабочены не Украиной, а экономическим кризисом в собственных странах, который станет главной угрозой власти их настоящих хозяев. Безумие и высокомерие политических игр, в которые все эти правительства под руководством США так самозабвенно заигрались в последние годы, загнали их в совершенно безвыходный угол, из которого любое решение кажется худшим», – пишет Ясинский в своем блоге.

Ясинский считает, что Украина в ее нынешнем виде – лишь инструмент в руках США для дестабилизации обстановки в мире.

«Настойчиво не принимаемая в НАТО Украина уже давно является частью организации, используемой в качестве инструмента дестабилизации и для дешевых медийных эффектов. Не знаю, кто еще может не видеть этого», – говорит журналист.

По его словам, нынешние переговоры в Киеве – еще одна дымовая завеса, чтобы скрыть беспомощность Запада перед созданным им же кризисом.

«Раздираемые мелкими эгоистичными электоральными интересами разные стороны одной стороны не в состоянии ни о чем договориться. Недавняя пандемия уже показала всю способность «цивилизованного мира» к единству, когда каждая из богатых стран тянула на себя одеяло, забыв о нынешнем отсутствии границ для вирусов, капиталов и ракет. С войной происходит то же самое. Как обезьяна, с рукой, зажавшей в дупле горсть арахиса, неспособная разжать кулак и вынуть руку, которая орет от ужаса при виде окружающих ее охотников, но не может освободиться от собственной жадности и бежать – так нынешние неолиберальные власти Европы не в состоянии отвлечься от шкурных краткосрочных интересов и действовать в интересах собственных народов. Результатом может и должно стать крушение всех европейских колоний. После этого произойдёт или падение в прошлое или прыжок через бездну в будущее. Ближайшие месяцы могут стать решающими», – резюмирует Олег Ясинский.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что для Зеленского больше важен пиар, а не практическое содержание переговоров, которые ничего нового для Украины не принесут.

«Оказывается, во время визита в Киев лидеров Франции, Германии, Италии, Зеленский специально организовал фальшивую воздушную тревогу, якобы из-за военной атаки армии России на Киев. Все таки Зеленский не просто актер, продюсер и пиарщик. Он еще и клоун. Лидеры западных стран все глотают этот позор», – пишет Марков в своем телеграм-канале.

А вот политолог Владимир Корнилов обращает внимание на то, как освещает французская пресса нынешний визит Эммануэля Макрона в Киев.

«Газета Le Parisien дает понять смысл визита Макрона в Киев. Макрон: Мы победим! Мы победим! Зе: Спасибо за поддержку. Макрон: Я говорю не о тебе», – переводит Корнилов текст, которым сопровождается карикатура во французском издании.