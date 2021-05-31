Театр абсурда: В Польше объявлена охота на «российских агентов»

31.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Лидера правящей польской партии заподозрили в связях с Кремлем и работе на советскую разведку.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Томаш Пионтек, бывший наркоман, а ныне известный польский журналист, автор ряда «сенсационных» журналистских расследований нашел «новый след» связи лидера правящей партии «Право и справедливость» с Кремлем. Главным аргументом против Ярослава Качиньского являются его контакты с первым секретарем посольства Советского Союза в Варшаве Анатолием Васиным.

Нынешний вице-премьер правительства, которого все считают самым влиятельным политиком в стране, по словам Пионтека, встречался с советским разведчиком, работающим под прикрытием дипломата в 1989 и 1990 годах. Васин спрашивал тогдашнего польского сенатора Качиньского про готовность разработать новую модель польско-советских отношений в условиях ускоренной трансформации польской политической системы. В свое время Качиньский даже утверждал, что на самом деле это он получал от советского дипломата стратегический важную информацию, в т.ч. о подготовке августовского путча в Москве в 1991 году.

Пионтек возмущается, что нынешний лидер правящей партии посмел выпивать алкогольные напитки с «разведчиком», а еще не проинформировал про свои контакты польские спецслужбы. Качиньский заверяет, что на самом деле о своих беседах и встречах с советским госслужащим рассказывал руководству польской контрразведки. Анджей Милчановский, который в начале девяностых возглавлял Бюро охраны государства, утверждает, что политик никогда ему ничего на эту тему не говорил.

Все касается событий более 30-летней давности. В этот сложный исторический период почти все польские политики контактировали с советскими дипломатами. Переговоры, также в неформальной обстановке, за бутылкой водки были обычным явлением. Возмущаться нет поводов. Советский Союз тогда еще существовал и выполнял значимую роль в формировании нового политического порядка в Европе. Качиньский в изданной в 2016 году книге не скрывал своих бесед с Васиным. Более того, он и не скрывал своих посещений советского посольства.

Правда, лидер «ПиС» утверждает, что на самом деле все эти встречи были связаны с его попытками получения информации о планах советского руководства, что, по сути означает, что это он занимался «разведывательной» деятельностью.

Возмущение Пионтека, ранее известного своей конспирологической теорией по поводу бывшего министра обороны Антония Мацеревича, говорит о том, что либеральная оппозиция в Польше находится в интеллектуальном тупике. Единственным аргументом против правящей партии являются абсурдные подозрения о ее связях с Кремлем. Такую же риторику использует сам «ПиС» против оппозиции. Охота на ведьм («российских агентов») продолжается, что сводит польскую политику к уровню детского сада.

Публикация Пионтека вышла в еженедельнике Newsweek, одном из самых оппозиционно настроенных польских печатных СМИ. Тезисы «расследования» перепечатали в множестве других изданий. Содержание обсуждается многими польскими политиками и экспертами. Можно предположить, что в ближайшие время проправительственные СМИ ответят аналогичными обвинениями в адрес оппозиции. Иногда кажется, что в Варшаве вместо политики имеем дело с театром абсурда.