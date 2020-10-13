Театр марионеток: Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сейчас находится под полным контролем западных спецслужб, объявила действующему президенту Александру Лукашенко «народный ультиматум».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», самопровозглашенный «народный лидер» требует от Лукашенко в срок до 25 октября объявить о своем уходе, «полностью остановить насилие на улицах» и освободить «всех политзаключенных».

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«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия… Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября», – говорится в «ультиматуме».

Тихановская предъявила требования не только Лукашенко, но и своим согражданам, которые поддерживают действующего президента.

«Каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим. Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого — значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек», – написала Тихановская.