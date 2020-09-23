23.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика
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Театр марионеток: Тихановская самопровозгласила себя «единственным лидером белорусов»


Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве под полным контролем западных спецслужб, осудила сегодняшнюю «попытку инаугурации» действующего президента Александра Лукашенко.

Свое заявление она разместила в телеграм-канале «Пул Первой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом», – сказала Тихановская.

Она сообщила, что «закончила визит в Брюссель», где заручилась поддержкой стран Европы как моральной, так материальной – в виде «серьезных инвестиционных пакетов», которые будут выданы Белоруссии «после победы демократии».


Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что Запад применяет к Белоруссии ту же тактику, что и в Венесуэле, поддерживая самопровозглашенного лидера.

«Как ни крути, а это вторая фаза “операции Гуайдо” в применении к Белоруссии», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

«Госпожа Тихановская из Польши заявила, что заграница ей поможет, причём сразу «пакетами» помощи. Хм…Надо переспросить у друзей-украинцев: сколько «пакетов» они получили в 2014 году, вмещается ли в них гражданский конфликт, потеря территорий и продажа земли?», – иронизирует председатель белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев.

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