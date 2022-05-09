Театр одного актера в ватнике. Появление Беглова в Бессмертном полку удивило петербуржцев

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в шествии «Бессмертного полка», надев ватник цвета хаки. Решение имиджевой команды градоначальника удивило общественность – в соцсетях посчитали, что Александр Дмитриевич выбрал для смены образа неуместное время.

Пользователи отмечают, что переодевание в одежду советских солдат обязывает к патриотизму во всем. Напомним, Александра Беглова упрекают в недостатке поддержки спецоперации на Украине, отмечая, что глава второго по значению города России не должен отмалчиваться по поводу важного мероприятия. В Сети также упоминают, что Беглов предпочел обойтись без речи во время Парада Победы.

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«Пока президент с народом идет колонной по красной площади без каких-либо “декораций” и это выглядит естественно, органично и правильно, наш оратор Александр Дмитрич меняет несколько костюмов, лишь бы красиво смотреться на фоне ветеранов», – пишет канал «Смольнинский маяк».

Пользователи советуют надевшему военный ватник Беглову «ехать на Украину» и воевать.

«К чему этот косплей?» – удивляются горожане.

Некоторые напоминают о другой «имиджевой находке» команды Беглова. Прошедшей зимой глава города рассказал, что он – восьмой ребенок у родителей. Воспоминания о семье, вероятно, должны были сделать градоначальника более близким к народу и смягчить недовольство людей, испытывавших проблемы из-за неубранного снега. Этого не произошло – признания главы города были восприняты обществом скептически, а фраза про «восьмого сына» стала мемом.

Петербуржцы выразили надежду, что губернатор Беглов устанет исполнять обязанности и покинет должность, так как, очевидно, не справляется с управлением городом.

Некоторые упрекнули журналистов в фиксации на незначительных деталях, в то время как народ интересует, когда губернатор решит проблемы города. К примеру, в Петербурге до сих пор не налажен вывоз мусора, хотя со старта мусорной реформы прошло четыре месяца.

Ранее общественность выразила удивление молчанием Беглова на Параде Победы. В отличие от глав других регионов, губернатор Петербурга предпочел не выступать, упустив шанс пообщаться с народом, а также поддержать участников спецоперации на Украине.