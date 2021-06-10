Театр политического абсурда. В Грузии раздадут пенсии «жертвам гавриловской ночи»

10.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Парламентский кризис в Грузии вроде бы завершился – главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» согласилась прекратить бойкот работы законодательного органа. Но нельзя забывать, что любое деяние «ЕНД» всегда происходит в стиле «вроде бы». Они всегда нарушают обязательства, делают это грубо и нагло и всегда в свою пользу.

Решением парламентского кризиса было создание документа президента Европейского совета Шарля Мишеля, в котором Евросоюз видел компромисс между правящей партией «Грузинская мечта» и объединенной оппозиции.

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Оппозиционные партии входили в парламент только после подписания документа Шарля Мишеля. Многие из объединенной оппозиции, которая по такому поводу быстро стала разъединенной, так и поступили, а вот «нацики» из «ЕНД» в парламент вошли, а документы полностью не подписали. И согласно заявлению их депутата Левана Хабеишивли, подписание документа Шарля Мишеля в «ЕНД» вообще больше не рассматривается.

«Нацики» и до этого пользовались безграничной поддержкой США и Евросоюза. Ныне протеже больших Боссов в свою пользу нагло нарушают правила игры, которые США и Евросоюз сами же и установили. Теперь это либо политическая оплеуха от националов-нациков своим западным хозяевам, либо домашняя заготовка, и на этот план они идут по тайному сговору со своими хозяевами.

Документ Шарля Мишеля пытаются интерпретировать и другие оппозиционные деятели, отколовшиеся в свое время от «ЕНД». Таковым является Георгий Вашадзе, ставший лидером «Стратегии Агмашенебели». Камнем преткновения он видит закон «Об амнистии», ставшим предметом политических препирательств. По его мнению, это противоречит исполнению документа Шарля Мишеля.

Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе заявляет, что его партия выступает с инициативой создания специального закона, согласно которому всем жертвам событий 20 июня будет выплачена компенсация и назначена государственная пенсия.

«Мы видим, что «Грузинская мечта» с ноу-хау Кобахидзе старается усложнить имплементацию законопроекта «Об амнистии», с другой стороны, «Национальное движение» выступает против всего. Главной целью наших западных партнеров было пресечь использование событий 20 июня для политической расправы. Мы инициируем создание специального закона, который предоставит компенсацию всем пострадавшим, со стороны государства будет назначена пенсия, также государство возьмет на себя полную ответственность за обеспечение всех медицинских расходов. Все, кто получил физические повреждения, должны получить компенсацию».

Вашадзе отметил, что западные партнеры хотят пресечь использование событий 20 июня для политической расправы. То есть, они не хотят, чтобы государство призвало к ответу тех, кто на него напал.

Когда толпы одурманенных наркотиками и алкоголем боевиков и зондеров, атаковали здание парламента с целью его захвата, покалечили 80 полностью экипированных спецназовцев, в шлемах и бронежилетах, они это делали исключительно в целях политической расправы над своими противниками, над государством, над властью, за которую голосовал народ.

Пресловутая «гавриловская ночь» с предшествующим изгнанием из парламента Всемирной Православной ассамблеи и была задумана, как возможность силового государственного переворота. И теперь разбойники и бандиты, напавшие на государство, от этого же государства требуют компенсацию, обеспечение всех медицинских расходов и пенсию. Кто-нибудь может объяснить этим идиотам, что это не компенсация, это контрибуция. А контрибуция взымается только с побежденного противника.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, на которого напали в ту ночь.

Может быть, западные кукловоды уверили своих марионеток в том, что они уже победили?

«Грузинская мечта» так не считает. Ее председатель Ираклий Кобахидзе заявил, что «ЕНД» придется подписать этот документ. Для этого у власти есть конкретные инструменты. Без подписания присутствие «ЕНД» в парламенте не имеет никакой цены.

Сумеет ли «Грузинская мечта» справиться не с «ЕНД», а за дергающими за ниточки США и Евросоюзом, покажет время. А пока скептики могут вспомнить старую пословицу: нашему бы теляти да волка поймати.