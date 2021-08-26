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26.08.2021 20:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Тебя уже нет! Сама выполняй свои Минские соглашения!» – в Киеве обрушились на Меркель

Новости УкраиныПрежде чем указывать Украине на Минские соглашения пусть канцлер Германии Ангела Меркель решит с...

Прежде чем указывать Украине на Минские соглашения пусть канцлер Германии Ангела Меркель решит с президентом РФ российско-немецкие территориальные вопросы.

Об этом в своём блоге  заявил украинский экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меркель опять сказала: «Минские соглашения» – так бери и выполняй их себе! Отдай, там, часть Германии. В чём проблема? Он (Путин – ред.) же тебе не отдаёт Калининградский плацдарм, Кёнигсберг твой не отдаёт? А ты же это проглотила.

Не зря ж пошла к этой могиле, возле Кремля, типа, неизвестному солдату. Какому солдату? Неизвестному. Какому неизвестному? Что там за солдат лежит? Ленинцы, сталинцы?», – цинично паясничал Соскин.

«По сути Меркель предлагает нам отдать 7 процентов территории и впустить врага, вот этого носорога, крокодила троянского запустить в Украину, чтобы враг зашёл открыто в Украину этими выборами, этими предателями, террористами!

Чтобы террористы пришли в Киев. А тогда эти погибшие тысячи, десятки тысяч калек, раненных, убитых. А им что сказать? Что ты предлагаешь, Меркель? Ты уже пришла себе и ушла – тебя уже нету, всё!», – истерил украинский эксперт.

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