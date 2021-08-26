«Тебя уже нет! Сама выполняй свои Минские соглашения!» – в Киеве обрушились на Меркель

Прежде чем указывать Украине на Минские соглашения пусть канцлер Германии Ангела Меркель решит с президентом РФ российско-немецкие территориальные вопросы.

Об этом в своём блоге заявил украинский экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меркель опять сказала: «Минские соглашения» – так бери и выполняй их себе! Отдай, там, часть Германии. В чём проблема? Он (Путин – ред.) же тебе не отдаёт Калининградский плацдарм, Кёнигсберг твой не отдаёт? А ты же это проглотила.

Не зря ж пошла к этой могиле, возле Кремля, типа, неизвестному солдату. Какому солдату? Неизвестному. Какому неизвестному? Что там за солдат лежит? Ленинцы, сталинцы?», – цинично паясничал Соскин.

«По сути Меркель предлагает нам отдать 7 процентов территории и впустить врага, вот этого носорога, крокодила троянского запустить в Украину, чтобы враг зашёл открыто в Украину этими выборами, этими предателями, террористами!

Чтобы террористы пришли в Киев. А тогда эти погибшие тысячи, десятки тысяч калек, раненных, убитых. А им что сказать? Что ты предлагаешь, Меркель? Ты уже пришла себе и ушла – тебя уже нету, всё!», – истерил украинский эксперт.