«Тефлоновый» Ройзман вновь избежал тюрьмы

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал сегодня известного уральского либерала-иноагента Евгений Ройзмана на 260 тыс. рублей. Он признан виновным в дискредитации ВС РФ.

При этом после вступления в силу приговора с Ройзмана будет снят запрет на пользование соцсетями, который действовал во время судебного разбирательства. Сам фигурант удивлен столь мягким приговором.

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«Стало неожиданным, врать не буду. Я считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях… Моя задача была в первую очередь не сесть, во вторую очередь не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях, что, я считаю, мне удалось», – похвастался Ройзман.

Он заявил, что не будет обжаловать приговор и поиздевался над судом:

«Апелляция может быть только в плане: а почему орден не дали».

Ройзман намерен возобновить свои стримы в соцсетях, но опасается, что ему осложнит пропагандистскую работу статус иноагента, присвоение которого он назвал «подлым и несправедливым».

Мягкостью приговора удивлены и беглые либеральные оппозиционеры, но объясняют ее тем, что дело рассматривал суд в Екатеринбурге, известном своими диссидентскими настроениями.

«Нынешний приговор выглядит очень странно. Грубо говоря, за что Невзоров и моя подруга Ника Белоцерковская получили 9 и 8,5 лет заочно, он получил штраф. И слава богу. Наверное, кто-то за него попросил из старых друзей. Устои на Урале отличаются от столичных – я так мягко намекну. Прокурору сказали: слышь, штрибан, фильтруй хрюканину», – сказал беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского.

В принципе известен список тех, кто открыто поддержал Ройзмана. Это вдова бывшего президента РФ Наина Ельцина, рок-музыканты Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, историки Евгений Анисимов, Евгений Неклюдов, Юлия Боровик и глава уральского отделения ликвидированной в РФ организации-иноагента «Мемориал» Алексей Мосин, драматург Василий Сигарев, оправдывающий террористов Басаева, писатель-иноагент Дмитрий Быков, журналисты Александр Минкин, Ирина Воробьёва, Оксана Панова, Дмитрий Колезев.

А бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и бывший редактор «Новой газеты», лауреат нобелевской премии Дмитрий Муратов даже лично прибыли в Екатеринбург на оглашение приговора.

Популярная в прошлом веке певица Алла Пугачева направила в суд письмо, в котором добавила к своим прошлым характеристикам русского народа новую – «серая бессловесная людская масса».

«Я надеюсь, что дальновидность и независимость судебных органов еще не окончательно потеряна в нашем многострадальном обществе и Вы несомненно следите за ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение и не побояться отпустить Евгения Ройзмана и оставить его на свободе. Сегодняшний день показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотическую ориентацию», – написала Пугачева.

Ее письмо судья к делу не приобщил, поскольку «оно не процессуальное и не исследуется».

В Екатеринбурге не удивлены «оправдательным» приговором Ройзмана. Либерал давно позволял себе оскорбительные выходки в адрес власти, открыто поддерживал Украину и блогера-уголовника Алексея Навального, но отделывался максимум набольшими административными сроками. Его публично защищал и поддерживал губернатор Свердловской области Евгения Кувайшев, с которым либерал вроде как враждовал.

Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов публично обвинил Ройзмана в воровстве икон и скупке краденного. По его словам, против либерала уже порядка 10 лет возбуждались дела, в том числе и по факту убийства пенсионерки, пришедшей к нему на прием, однако все это ничем не заканчивалось. Кабанов назвал Ройзмана «проектом Суркова».

К санкциям против Ройзмана можно отнести разве что появление «иноагентской» пометки под его барельефом в мэрии Екатеринбурга: либерал возглавлял город в 2013-2018 годах).

«Судебный процесс над Евгением Ройзманом сегодня делает столицу Урала мегаполисом номер один в альтернативном мнении власти и центром «сопротивления» «официальщине». А «вековая» «охота на Ройзмана» имеет только отрицательные репутационные резонансы в медиа и «подзатыльники» для государства, потому что никогда не заканчивается «конкретным итогом». Власти сегодня есть куда приложить усилия , а не получать постоянные «рикошеты» от тефлоновости оппозиционного политика», – написал политолог Илья Ананьев в своем тг-канале.

«Годы идут, Ройзман остается неприкасаемым. Даже во время войны. Даже открыто действуя против России», – печально констатировал уральский блогер Сергей Колясников.