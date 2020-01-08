Тегеран и Москва скоординируют свои действия – эксперт

08.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Конфликт между США и Ираном может усилить взаимодействие Тегерана и Москвы. В первую очередь, речь может идти о военном сотрудничестве. Российские военные уже находятся в Средиземном море, а также готовы выполнять любые задачи, которые могут поступить в связи с обострением в Персидском заливе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев.

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«Нет сомнения в том, что Россия в направлениях развития ситуации играет одну из ключевых ролей. Я так полагаю, что в данном случае сыграет значение и наш внешнеполитический вес в этом регионе в разрешении ближневосточных конфликтов. Этот вес играет серьезное значение, если не доминирующее. Здесь, наверное, речь пойдет о вопросах военно-политического сотрудничества, о военном взаимодействии с точки зрения координации каких-то действий. Об этом свидетельствует и недавний разговор министра обороны Сергея Шойгу со своим коллегой, начальником Генштаба вооруженных сил Ирана и так далее.

Что касается участия сил Черноморского флота и в целом военно-морского флота в развитии ситуации, в этом конфликте – тут говорить о каких-то вещах, связанных с действиями, которые очевидны, нет смысла. Ибо Черноморский флот находится в составе группировки в дальней морской зоне в Средиземном море. Количество кораблей, судов и подводных лодок там примерно равняется полутора десяткам.

В эти силы входят и корабли других флотов. В частности, ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота. Какое-то усиление, вполне возможно, уже осуществляется с точки зрения и наличия сил там, и степени боевой готовности. Но с учетом состояния флота в целом, количества сил, находящихся в первой линии, я думаю, какого-то массового усиления не будет.

Речь идет о степени боевой готовности, а также в реализации морской доктрины, принципов, которые свойственны военно-морскому флоту, а также задач, которые связаны, прежде всего, с демонстрацией флага, с обеспечением режима в зоне своей ответственности. Судя по всему, это восточное Средиземноморье и воды, прилегающие к сирийской территории. Возможно, и направление кораблей непосредственно в район Персидского залива. Но эти силы, я так полагаю, не могут быть вполне адекватными тем силам стран НАТО и США, которые там представлены.

Я думаю, какие-то силы мы там можем использовать, но это скорее для демонстрации флага, для подчеркивания нашей заинтересованности в разрешении конфликта. Это нормальная практика последних десятилетий. Это может быть осуществлено.

В целом, об этом публично не говорится, но уже, я так понимаю, наши силы и средства не только военно-морского флота, но и других видов и родов сил находятся в соответствующей степени готовности, что, в принципе, свойственно всем последним годам с учетом того, что наши силы развернуты в Сирии и находятся вдали от родины, ежедневно решая задачи сдерживания в готовности к выполнению других задач, которые могут быть поставлены», – заявил Горбачев.