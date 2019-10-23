23.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Тейлор хочет завалить Украину оружием и трупами – эксперт

Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор призвал Вашингтон увеличить поставки оружия в Донбасс якобы ради того, чтобы там гибло меньше людей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера состоялось очень важное свидетельствование перед Конгрессом нынешнего, по сути, исполняющего обязанности посла (Уильяма Тейлора – прим. ред.), его свидетельство опубликовано.

Самое главное, что он сказал – оказывается, погибло больше 13 тысяч, заметьте, украинцев в Донбассе. Вы знаете, это общее число потерь с обеих сторон. То есть человек прямо признал, что и с той, и с другой стороны гибли украинские граждане.

И, говорит, какой выход из этой ситуации – больше украинцев начнёт погибать, пока Америка не начнёт поставлять туда больше оружия.

То есть он понимает, что и с той, и с той стороны гибнут украинские граждане, но при этом говорит, чтобы меньше погибали, надо одну из этих сторон накачать больше оружием. Вот вам подход Америки к тем, с кем она, не дай Бог, будет дружить», – возмутился эксперт.

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