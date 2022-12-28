Тейлор: РФ угрожает лишь на словах. ВСУ получат более смертоносные дальнобойные ракеты

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Итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон проявятся в скором решении администрации Байдена о поставках дальнобойных ракет.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, результатом этого визита станут решения администрации Байдена, принятые после консультаций с союзниками, о поставках оружия большей дальности, более эффективного, более смертоносного, которое позволит украинцам победить. Это должна быть конечная точка. Если мы всерьез говорим об этих ценностях, о мире, где будут жить наши дети и внуки, значит, мы должны обеспечить украинцев необходимыми инструментами. Они же не просят у нас солдат. Они просят только оружие, инструменты, чтобы иметь возможность победить. К этому мы и стремимся», – сказал Тейлор.

Он дал понять что публичным обоснованием этих поставок станут разговоры о «варварских» ударах России по критической инфраструктуре Украины, однако на самом дел причина – в нерешительности Москвы.

«Медведев, Путин, Лавров, депутаты Госдумы – все они делают новые и новые заявления о том, что может случиться, если Запад поставит Украине оружие: «Хаймарсы» или «Пэтриоты», если украинцы атакуют Крым или территорию России. Украинцы это уже делали со своим собственным оружием. Они били по военным целям. Что мы видим со стороны России? Еще больше заявлений, еще больше угроз каждый раз. Я думаю, что в администрации Байдена это обсуждают. Я знаю, что они обсуждают. Я думаю, они поставят дальнобойное оружие. Украинцы не остановились, и американцам не нужно останавливаться. Мы должны поставить Украине это оружие, чтобы они победили. Я не устаю повторять: украинцы должны победить – выдавить российскую армию из своей страны. Им нужна для этого наша помощь», – сказал Тейлор.