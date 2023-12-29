«Тех, кто возмущается мобилизацией, паковать в первую очередь» – сержант ВСУ

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Украинцев, которые в соцсетях возмущаются мобилизацией, в любом случае использует вражеская пропаганда, поэтому, если они не заткнутся, больше пользы будет принудительно забрать их на фронт, где, возможно, из них хотя бы сделают людей.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил младший сержант ВСУ Юрий Герун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что есть люди, которые готовы идти на войну и лишь ждут повестку, есть также те, кто боятся мобилизации, но «не возмущают своими комментариями общество», а есть третья категория.

«Третья категория – это уклонисты и эти кремлёвские боты, и эти информационные ИПСОшные операции, которые проводятся и расшатывают общество, и этими людьми должны уже заниматься спецслужбы. То есть опасность таких месседжей, которые звучат – «пусть депутаты идут воевать», «когда заберут последнего власть имущего, может, и я пойду» – в действительности это просто ИПСО. И если эти люди не хотят просто замолчать, они всё равно будут использованы вражескими спецслужбами и информационными операциями. Пользы от того, что мы их принуждением не заберём в войско, будет мало, будет только вред. Потому что в среде войска они могут хоть немного стать лучше, хотя бы немного понять всю боль и проблему нашей страны, той страны, в которой они живут, но не хотят сполна это почувствовать. Тыл пребывает в каком-то тёплом океане, мне кажется, это надо менять», – негодовал Герун.