«Тех, кто возмущается мобилизацией, паковать в первую очередь» – сержант ВСУ

Тарас Стрельцов.  
29.12.2023 20:12
  (Мск) , Львов
Просмотров: 539
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинцев, которые в соцсетях возмущаются мобилизацией, в любом случае использует вражеская пропаганда, поэтому, если они не заткнутся, больше пользы будет принудительно забрать их на фронт, где, возможно, из них хотя бы сделают людей.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил младший сержант ВСУ Юрий Герун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцев, которые в соцсетях возмущаются мобилизацией, в любом случае использует вражеская пропаганда, поэтому, если...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он утверждает, что есть люди, которые готовы идти на войну и лишь ждут повестку, есть также те, кто боятся мобилизации, но «не возмущают своими комментариями общество», а есть третья категория.

«Третья категория – это уклонисты и эти кремлёвские боты, и эти информационные ИПСОшные операции, которые проводятся и расшатывают общество, и этими людьми должны уже заниматься спецслужбы. То есть опасность таких месседжей, которые звучат – «пусть депутаты идут воевать», «когда заберут последнего власть имущего, может, и я пойду» – в действительности это просто ИПСО.

И если эти люди не хотят просто замолчать, они всё равно будут использованы вражескими спецслужбами и информационными операциями.

Пользы от того, что мы их принуждением не заберём в войско, будет мало, будет только вред. Потому что в среде войска они могут хоть немного стать лучше, хотя бы немного понять всю боль и проблему нашей страны, той страны, в которой они живут, но не хотят сполна это почувствовать.

Тыл пребывает в каком-то тёплом океане, мне кажется, это надо менять», – негодовал Герун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть