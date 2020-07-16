Техас и Калифорния готовы к сепаратистскому бунту

16.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты, торжествовавшие после распада СССР, теперь сами столкнулись с угрозой потери своей государственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор политических наук Александр Фролов.

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По его словам, США «обвинявшиеся в инспирировании цветных революций, столкнулись с собственным «майданом».

«Мы наблюдаем, как ведущая мировая держава, подобно мифическому Самсону, утрачивает внутреннюю силу. США, испытавшие удовольствие от распада «империи СССР», ныне оказываются на его месте», – считает эксперт.

Он полагает, что одна из самых больших опасностей, грозящая США – потеря управляемости из-за деморализации полиции, которая все чаще отказывается защищать правопорядок в ходе нынешних погромов.

Также политолог напоминает, что лидеры Демпартии поспешили солидаризироваться с протестующими в надежде набрать политические очки.

«Но они загоняют себя в ловушку, ими же и расставленную. Нетрудно предсказать развитие следующего сюжета. На определенном этапе возникнут новые лидеры протестного движения, они оглянутся на демократов и скажут: а вы, собственно говоря, кто такие? И не пора ли вам уйти в сторону, встать перед нами на колени? Нынешнее руководство Демпартии слабее и беспомощнее всех предыдущих; оказавшись в критической ситуации, оно еще стало рубить сук, на котором сидит», – убежден автор.

Он также добавил, что варианты распада США рассматривалиськак в соцсетях, так и в экспертной среде.

«Если беспорядки достигнут некой критической точки бифуркации, то некоторые наиболее богатые штаты (Техас, Калифорния) могут возглавить движение сепаратизма, поскольку в рамках отдельного штата гораздо легче навести порядок, нежели по всей стране. Возможно, Трампу удастся взять под контроль происходящие процессы, сбить остроту противоречий. Но очевидно, что проблемы афроамериканского населения останутся. Как бы то ни было, Америка стоит на пороге серьезных политических сдвигов, способных потрясти основы государственности», – резюмирует Фролов.