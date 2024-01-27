Техасский бунт напугал Байдена. Помощь Украине будет разблокирована?

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В США продолжает развиваться конфликт между центральными властями и штатом Техас, который поддержали ряд губернаторов-республиканцев.

Напомним, что причиной конфликта стало решение техасских властей установить колючую проволоку на границе с Мексикой, чтобы воспрепятствовать наплыву нелегальных мигрантов. Ряд судов последовательно вынесли разные решения, но в итоге Верховный суд объявил эти меры незаконными. Правда, в Техасе отказались следовать этому решению

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«Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — заявил губернатор штата республиканец Грег Эбботт.

Президент США ДЖО Байден призвал власти Техаса выполнить решение Верховного суда в течение суток и передать контроль за границей пограничникам, которые подчиняются напрямую федеральным властям. Ряд СМИ назвали это заявление ультиматумом, что не отвечает действительности, поскольку американский лидер не стал грозить штату какими-либо репрессивными мерами.

А Эббот (кстати, прикованный к креслу инвалид) объявил, что считает наплыв мигрантов иностранным вторжением, а потому Техас имеет право на самооборону.

Примечательно, что губернаторы ряда штатов, во главе которых стоят республиканцы, объявили, что направят подразделения Нацгвардии (формируется и контролируется местными властями) для помощи Техасу в борьбе с мигрантами. Более того, Байдена стали обвинять в потакании мексиканским наркокартелям, которые под видом мигрантов проникают в США.

Поддержал Техас и Дональд Трамп, призвавший другие Штаты направить в штат свои подразделения Нацгвардии.

А сенатор от Техаса Тед Круз опубликовал провокационный пост, явно обращенный к Байдену.

«Приди и возьми это», – написал Круз, прикрепив к посту символизирующую границу картинку с колючей проволокой.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинучуком, обращает внимание, что в этой ситуации активизировались американские националистические движения, в частности в понедельник к границам с Мексикой выдвинется колонна американских дальнобойщиков, называющих себя «Армией Бога».

«Первоначально водители собирались утроить автопробег для того, чтобы привлечь внимание президента Джо Байдена к миграционной проблеме. Однако после ухудшения отношений между Техасом и федеральным центом дальнобойщики решили, что помогут национальной гвардии штата в случае возникновения столкновений с федеральной пограничной службой», – отмечается в публикации.

Один из водителей, ветеран боевых действий заявил, что когда-то он «был готов умереть, защищая Америку, а теперь готов погибнуть, защищая свою семью от того, во что превратилась его страна».

«Масштабной эскалации всё же ожидать наивно: несмотря на бравурные заявления политиков, национальная гвардия Техаса держит себя в руках и пока не допускала столкновений с федералами, – добавляет «Рыбарь». – Другое дело, что администрации Байдена за почти четыре года преследования американского патриотического движения так и не смогла его зачистить: их не сумели запугать даже показательные репрессии в отношении участников протестов на Капитолийском холме 6 января 2021 года. А на фоне текущей широкой поддержки со стороны республиканцев в рамках борьбы за электорат американские патриоты-консерваторы могут вновь громко заявить о себе и стать пускай не такой большой, но всё же силой, с которой придётся считаться».

Встревожены ситуаций в США и на Украине, помощь которой из Вашингтона перестала поступать с нового года. Для поддержки соответствующего законопроекта нужны голоса республиканцев, но они соглашаются дать поддержку лишь в обмен на ужесточение мер против нелегальных мигрантов, на что не готовы демократы.

«Все это очень плохо для Украины. США погружены во внутренние проблемы, там началась избирательная кампания. Из-за пограничного кризиса республиканцы отказываются проголосовать за выделение помощи Украине, требуя увязать финансирование и контроль над границей в один пакет. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем дольше Украина будет ждать нового пакета помощи», – пишет в своем тг-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко, известная своей оголтелой русофобией.

Правда, сегодня Байден уже заявил, что подпишет закон об ужесточении пограничного контроля, если о нем договорятся демократы и республиканцы.

«Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу», – говорится в заявлении Трампа, опубликованного на сайте Белого дома.

Но вот спикер палаты представителей Майк Джонсон вчера сказал, что пока варианты компромисса не устраивают республиканцев.

Военный блогер Юрий Подоляка считает же, что помощь Украине будет разблокирована.

«Судя по информации, которая поступает из Вашингтона, Байден включает заднюю. Да, собственно у него и выбора не было. Влезать во внутренние разборки внутри страны, когда на внешнем контуре полный швах, он точно не может. А отсюда ожидаем скорого принятия ограничений по миграции, и …, к сожалению, разблокировки вопроса военной помощи режиму Зеленского», – приходит к выводу Подоляка.