Техническая готовность Крымского моста упёрлась в вопросы безопасности

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Крымский мост после ремонта готов к запуску грузового движения, но вопрос в безопасности и досмотре грузов.

На проверку легкового автомобиля уходит от 10 до 40 минут в зависимости от количества багажа, и досмотреть десятки тысяч фур, перевозящих товары между Крымом и Таманью, возможности нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы обсуждаем возможность запуска порожних грузовых машин с досмотром, – отметил в эфире «Россия 24» вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. – У нас полноценная дорога – объезд вокруг Азовского моря, она функционирует, и там идут десятки тысяч грузовиков».

Хуснуллин напомнил, что на восстановление пострадавшей ветки автомобильного моста ушло 57 дней, тогда как обычно такая работа занимает около года. Строители применили боковую надвижку пролетов, тогда как обычно она идет горизонтальным способом, надвигаясь по 1-2 см специальными домкратами. Подобные технологии будут применяться при ремонте железнодорожной части Крымского моста, где предстоит заменить два пролета.

«Что касается железнодорожной части, там тоже у нас два пролёта, – уточнил вице-премьер. – Поезда идут по одной ветке, одна немножко пострадала, и мы решили ее тоже восстановить на случай увеличения движения грузовых и пассажирских поездов. Ее мы закончим к середине лета. Там тоже будут применены уникальные технологии: пролёты будут поднимать специальные краны прямо с барж на воде».

После взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября вопросами безопасности движения по нему занимается Федеральная служба безопасности. На мост допускается только легковой транспорт и пассажирские автобусы с обязательным досмотром багажа и транспортных средств. За час через пункт досмотра может пройти не более десяти автомобилей: часть с прохождением багажа через ленту досмотра, часть – через рентген-установку.

Грузовые автомобили со скоропортящимся товаром, первой необходимости и военный автотранспорт с берега на берег перевозит Керченская паромная переправа. В ожидании водители проводят в салонах авто на накопительных площадках несколько суток. Столько же приходится ждать в пунктах досмотра по сухопутному маршруту на границе между Ростовской областью и ДНР, ДНР и Запорожской областью. Все это приводит к высокой стоимости перевозки грузов, что, в конечном итоге, отражается на конечной цене для потребителя.

Глава Крыма Сергей Аксенов предлагал сделать единые пункты досмотра с опломбировкой грузовых прицепов, а экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин – строительство логистических узлов по приемке и распределению грузов, чтобы не гонять тысячи автомобилей с полупустыми кузовами через границы новых территорий, а собирать товары в грузовых хабах и вывозить их целенаправленно.

В комментарии «ПолитНавигатору» Цуркин отмечал, что сроки и условия грузоперевозок по Крымскому мосту обозначит Федеральная служба безопасности.