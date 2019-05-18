18.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Украина
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Техническая отсталость Украины помешала нацикам снести Родину-Мать

Развернувшееся на Украине кампания т.н. декоммунизации – безумие, от которого могут пострадать главные символы Киева. Националистам не удалось осквернить монумент Родине-Матери, демонтировав с него щит с гербом СССР, лишь по причине того, что у незалежной Украины нет подъемных кранов для такой высоты.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил знаменитый ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я отношусь полностью отрицательно к этому всему. Знаете, просто диву даёшься», – ответил он на вопрос журналиста об отношении к переименованию улиц и вандализме по отношению к советским памятникам.

«Вот, мост имени Евгения Оскаровича Патона в Киеве… Вот художественное литьё, которое было в этом сооружении (а это сооружение стало известно же во всём мире, потому что это был один из самых первых цельносварных мостов). Так вот, поскольку это недопустимо (советская символика – прим. ведущего), вот, «давайте снимать перила художественного литья моста, фонарные столбы и так далее».

Мы воевали-воевали против, кое-что завоевали, мы всё-таки добились все вместе того, что не сняли Мать-Родину. А могли снять её. Помогло то, что не было таких уже кранов, что могли бы снять эту статую. Это недопустимо», – рассказал сын знаменитого создателя моста.

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