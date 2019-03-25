Технический кандидат Порошенко скрыл сведения о 20 земельных участках в Крыму

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Аркадий Корнацкий, народный депутат от Блока Петра Порошенко,скрыл от декларирования сделки с недвижимостью в Крыму, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

С таким громким разоблачением выступил экс-замгенпрокурора Ринат Кузьмин.

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“Как думаете, друзья, технические кандидаты Порошенко помогут ему стать президентом или наоборот? Вот, скажем, кандидат в президенты Аркадий Корнацкий, народный депутат от Блока Петра Порошенко, как может помочь? Разве что доверенными лицами и наблюдателями может поделиться с шефом, остальное – только в минус. К примеру, в декларации за 2015 год кандидат в президенты Корнацкий «забыл» задекларировать принадлежащие ему 20 земельных участков в оккупированном Крыму, которые он по договору дарения в этом же году переоформил на своих родственников.

Чем можно объяснить такую «забывчивость»? Пожалуй, лишь тем, что крымскую недвижимость кандидат в президенты реализовал по законам Российской Федерации. На осуществление этих сомнительных сделок народный избранник и его родственники собственноручно уполномочили граждан России, выдав им соответствующие доверенности. Примечательно, что представители семейства Корнацких российское гражданство получили в оккупированном Крыму в апреле и августе 2014 года, что само по себе уже довольно символично.

В итоге, кандидат в президенты переоформил с себя на родственников 40 га крымской недвижимости и скрыл эту информацию от обязательного декларирования. Как скрыл и информацию об уплате всех обязательных платежей в российский бюджет, из которого, как известно, финансируется российская армия, от которой наш незабвенный Петр Алексеевич намерен освободить Крым во время своей второй каденции”, – пишет Кузьмин.

Также экс-замгенпрокурора пообещал дальнейшие разоблачения подельников Петра Порошенко.

“Если вы думаете, что кандидат в президенты Корнацкий это единственный нардеп от БПП, «замутивший» крымскую недвижимость по российскому законодательству, то вы ошибаетесь. В следующей публикации я продолжу изобличать соратников Порошенко – мародеров”, – пообещал он.