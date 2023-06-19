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К инцидентам, которые происходят с натовской техникой в Латвии, непричастны партизаны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», русский журналист из Латвии Юрий Алексеев, который находится под следствием за свою политическую позицию.

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«У НАТО в Латвии постоянные проблемы и без всяких партизан. Еще до СВО, года два назад, во время натовских учений человек 8 пострадало, причем некоторые — довольно сильно. То радисты ехали с антенной высокой, зацепились за линию электропередачи — получили удар током. То майор натовский какой-то в бункере есть себе готовил и обварил причинное место, то размещенные в Латвии натовские военнослужащие со шпаной местной сцепились и получили по полной программе. В общем, НАТО у нас живет весьма «насыщенной жизнью». Там, где есть маневры, там всегда что-нибудь да сгорит…», – сказал журналист «Московскому комсомольцу».

В с вою очередь издание обратило внимание, что в СМИ заговорили то о «руке Москвы», то о «партизанах», не станет ли это поводом для властей Латвии ужесточить меры против местных русских.

«Да куда уже ужесточать? У нас не осталось ни одного русского журналиста, на которого не заведено уголовное дело. Да что журналисты, у нас десятки задержанных из числа тех, кто рискнул 9 мая выйти к уже разрушенному памятнику Победы. Ну разве что устраивать еще какие-то акции с расстрелами на улице без суда и следствия, а так-то все остальное уже было…», – с горечью резюмировал Алекссев.

Напомним, что недавно под Ригой перевернулся грузовик с прицепом, перевозившим вездеход Bandvagn 206, после чего техника загорелась. А несколькими днями ранее тоже под Ригой загорелся гражданский трал, перевозивший натовский бензовоз.