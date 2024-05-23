«Техника заканчивается» – моторизированные части ВСУ превращаются в ошмётки простой пехоты
ВСУ вынуждены отступать под ударами российской армии, неся при этом огромные потери.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас у нас Клещеевка освобождена, и из этого района силы противник перебрасывает под Часов Яр, потому что там создаёт кулак за Северским Донцом, потому что они боятся, что если мы перейдём канал, они Часов Яр сдадут.
Но, как показывает опыт, все населённые пункты, в которых был Зеленский, они все падают со временем. Противник при отступлении понёс очень серьёзные потери. На этом направлении противник несёт потери примерно по 300-500 человек в день. Наша артиллерия в этом плане, конечно, очень хорошо сейчас отрабатывает. И наши ВКС, с учётом того, что мы сейчас находимся там, на доминирующих высотах», – сказал Кимаковский.
«Также у нас есть определённые подвижки и на других направлениях. Это и Красногоровка, и Очеретинский выступ, его расширение. И есть определённые успехи на стыке Запорожской области и ДНР. Мы поддавливаем с южного фланга Угледара.
Поэтому есть успехи, и Донецкое направление в этом плане поддерживает наших боевых братьев, которые сегодня воюют на Харьковском направлении. И мы даже знаем, что там есть тоже определённые проблемы у противника, потому что он снимает ряд бригад на Харьковское направление. И что интересно, что эти бригады постепенно превращаются из мотострелковых в пехотные. Потому что там сейчас фактически у них нет техники. Это тоже наблюдается нашей разведкой», – добавил он.
Спасибо!
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