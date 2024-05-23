«Техника заканчивается» – моторизированные части ВСУ превращаются в ошмётки простой пехоты

ВСУ вынуждены отступать под ударами российской армии, неся при этом огромные потери.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас у нас Клещеевка освобождена, и из этого района силы противник перебрасывает под Часов Яр, потому что там создаёт кулак за Северским Донцом, потому что они боятся, что если мы перейдём канал, они Часов Яр сдадут.

Но, как показывает опыт, все населённые пункты, в которых был Зеленский, они все падают со временем. Противник при отступлении понёс очень серьёзные потери. На этом направлении противник несёт потери примерно по 300-500 человек в день. Наша артиллерия в этом плане, конечно, очень хорошо сейчас отрабатывает. И наши ВКС, с учётом того, что мы сейчас находимся там, на доминирующих высотах», – сказал Кимаковский.