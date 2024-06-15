«Технику получили, а люди где?» – в Киеве жалуются на нехватку «мяса»

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 00:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 56
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Получив западную технику, теперь украинская власть должна обеспечить её отловленными людьми.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получив западную технику, теперь украинская власть должна обеспечить её отловленными людьми. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Технику мы получаем, теперь слово за Украиной. Украина должна насытить свои боевые порядки людьми для того, чтобы эту технику эксплуатировать.

Только такой комбинацией мы можем добиться перелома в этой войне, с последующей победой. Сама по себе техника ничего не стоит, люди являются критически важными», – умничал Грабский.

«Один из моих знакомых сказал так: «Почему-то все думают, что я могу быть похож на героя фильма Маска, у меня в руках может быть по 5-10 автоматов». К сожалению, так не может быть, и 10 автоматов должны нести 10 человек.

И поэтому, какой бы высококлассной эта техника не была, всё упирается ещё и в людские ресурсы, которые мы можем задействовать в этой войне», – добавил «эксперт».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть