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Получив западную технику, теперь украинская власть должна обеспечить её отловленными людьми.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технику мы получаем, теперь слово за Украиной. Украина должна насытить свои боевые порядки людьми для того, чтобы эту технику эксплуатировать. Только такой комбинацией мы можем добиться перелома в этой войне, с последующей победой. Сама по себе техника ничего не стоит, люди являются критически важными», – умничал Грабский.

«Один из моих знакомых сказал так: «Почему-то все думают, что я могу быть похож на героя фильма Маска, у меня в руках может быть по 5-10 автоматов». К сожалению, так не может быть, и 10 автоматов должны нести 10 человек. И поэтому, какой бы высококлассной эта техника не была, всё упирается ещё и в людские ресурсы, которые мы можем задействовать в этой войне», – добавил «эксперт».