«Технологический гигант»: в Сербии подняли на смех антироссийские санкции Косово

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Временные учреждения в Косово и Метохии поддержали дополнительные санкции против России из-за конфликта на Украине.

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Доника Гервала заявила, что санкции включают ограничительные экспортные меры, касающиеся товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, сообщает Koha.

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По словам Гервала, ограничительные меры запрещают также новые инвестиции в российскую энергетику, а также включают комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для российской энергетики, за исключением атомной отрасли и энерготранспортного сектора.

Также, добавила она, ограничительные меры запрещают все операции с некоторыми госкомпаниями, на которые уже распространяются ограничения по рефинансированию, и меры, запрещающие оказание услуг по оценке кредитоспособности.

Также было сказано, что принятие таких решений будет способствовать продолжению тесного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом.

В Сербии данная новость вызвала только недоумение. Так, пользователи задались вопросом, чего так премьер-министр Косово боится России?

«Мы не знали, что «Косово» — это экономический и технологический гигант и что вооруженные силы России в чем -то зависят от Приштины», – заметил один из читателей. «Они забыли о космической технике, которая есть у Косово», – съерничал другой. «Вам действительно не о чем писать, кроме этого бреда?» – поинтересовался еще один подписчик.