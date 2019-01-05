Текст томоса: Порошенко и Константинополь обманули украинцев

05.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Обнародованный сегодня в Стамбуле текст т.н. томоса – грамоты о признании украинской раскольнической церковной структуры, созданной Петром Порошенко с целью пиара перед президентскими выборами, свидетельствует о том, что Константинопольский Патриархат предоставит «ПЦУ» гораздо меньшие права, нежели предусмотрено автономией Московского Патриархата.

Об этом пишет украинский публицист Максим Павлов.

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«Поздравляю сторонников автокефалии! Вы получили то, чего хотели.

«1) ПЦУ не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы.

2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной (Фанар как «любящая мать», которая «всегда умаляла себя, радостно жертвуя частями своей юрисдикции, уменьшая себя ради того, чтобы служить потребностям и интересам своих детей» не захотела отпускать в ПЦУ как «автокефальную украинскую церковь» УПЦ в Канаде и УПЦ в США, которые и далее остаются под контролем Константинополя).

3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне подчиняются Константинополю.

4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ.

5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса.

6) Автокефальная церковь Украины, согласно Томосу, признает своей главой Константинопольский престол.

7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (теперь ПЦУ ни под каким предлогом не сможет отказаться от участия в соборах, проводимых Константинополем; даже если там будут рассматривать откровенную ересь, поскольку это будет грозить потерей томоса).

8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром.

9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ следует обращаться к патриарху Константинополя.

10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине.

Отличная автокефалия, товарищи!

P.S. Текст обнародовал в Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига», – разъясняет автор.

«Не так давно нам публично рассказывали, что после создания ПЦУ Украинская Православная Церковь не сможет дальше функционировать в Украине. Поскольку не может быть на одной территории «двух параллельных Православных Церквей».

Согласно же сегодняшнему томосу предполагается функционирование в нашей стране экзархата Константинополя, который будет наравне с ПЦУ «опекать» украинских верующих. Правда, интересно?» – обращает Павлов на один из пунктов документа.