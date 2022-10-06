Тексты под копирку, заголовки под копирку: как Киев борется с Пригожиным и Кадыровым в СМИ

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Новости Украины

В ряде проукраинских и российских СМИ появились однотипные тексты с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина. Они написаны как под копирку, что указывает на заказной характер подобных публикаций.

На ситуацию обратили внимание российские журналисты.

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Сразу несколько проукраинских и российских изданий опубликовали тексты с критикой в адрес главы Чечни и петербургского предпринимателя. Поводом послужили ранее сделанные Кадыровым заявлением о выходе российских сил из Лимана. Глава Чечни раскритиковал Минобороны РФ, а Пригожин прокомментировал это словами: «Рамзан, красавчик, жги!».

Лавинообразный характер публикаций, а также их однотипность указывают на то, что это могло быть спланированной информационной атакой, профинансированной Киевом. Тексты с критикой Пригожина и Кадырова также появились и в российских СМИ, причем исключительно в нескольких уральских медиахолдингах.

Кроме того, подтверждает украинский характер публикаций и тот факт, что ровно такие же тексты опубликовало сразу несколько западных изданий. Например, «Би Би Си».

Публицист Андрей Рост отметил, что качество текстов подсказывает, что заказчикам не важно насколько достоверная информация. Им важен только охват.

«Если проанализировать тексты, то сразу становиться очевидными, что они самого низшего качества. Так действительно часто работают украинские пропагандисты запуская через посредников волны дезининформации в российских СМИ. По моему мнению, правоохранительные органы и Роскомнадзор должны присмотреться, кто распространяет проукраинские сведения и просто заблокировать их на территории РФ. Ведь если они один раз согласились работать с украинцами, то это уже предательство. Сейчас активно задерживают таких ребят из «Телеграмма», может пора и в СМИ провести зачистку», – отметил публицист.

Блогер и ополченец Владлен Татарский отмечает, что объекты для информационной атаки выбраны неслучайно. К Пригожину и Кадырову сейчас приковано очень большое внимание как на фронте, так и вне его. И удар по авторитету лидеров мнений сейчас очень важен для врага.

«Атака на этих людей понятна. Именно группа “Вагнера” сейчас в основном создает активное движение на фронте в положительную сторону». – написал публицист.

Сам Пригожин комментирую свою реплику в адрес Миноброны, сказал, что не хотел никого обидеть и это были слова поддержки.

«Упаси бог. Типун вам на язык. Я и, тем более, Рамзан Ахматович – интеллигентнейшие люди. Поэтому эти заявления – не критика, а проявление любви и поддержки», – сказал предприниматель.

Судя по большому количеству публикаций к информационной атаке было привлечено много СМИ и специалистов, что могло обойтись Киеву в значительную сумму.

А между тем, в противовес заявлением из заказных статей, Рамзана Кадырова наградили внеочередным званием. Что как-бы говорит о качестве информации из публикаций.