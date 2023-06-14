«Тектонический сдвиг в глобальной политике»: РФ дозревает до применения ядерного оружия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России необходимо готовиться к применению ядерного оружия, чтобы победить в глобальном противостоянии с Западом, которое развернулось на украинских фронтах.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В статье, опубликованной порталом «Профиль» он указывает, что РФ стоит перед тяжелейшим выбором, поскольку «столкновение с Западом не завершится, если мы одержим частичную или даже сокрушительную победу на Украине».

По его словам, эта конфронтация будет отвлекать Россию от необходимого движения на Восток.

«Происходит немыслимое с точки зрения прежних представлений о ядерном сдерживании – правящие круги группы стран в припадке отчаянной ярости развязали полномасштабную войну в подбрюшье ядерной сверхдержавы. Страх ядерной эскалации нужно восстанавливать. Иначе человечество обречено. Сейчас на полях Украины решается не только и даже не столько какими будут Россия, будущий миропорядок. Но и то, сохранится ли привычный нам мир вообще или на планете останутся радиоактивные руины, отравляющие остатки человечества. Сломав волю Запада к агрессии, мы не только спасем себя, окончательно освободим мир от длившегося пять веков западного ига, но и спасем всё человечество. Подтолкнув Запад к катарсису и отказу его элит от гегемонии, мы заставим его отступить раньше, чем случится всемирная катастрофа. Человечество получит новый шанс на развитие», – считает автор.

Он предлагает «восстанавливать убедительность ядерного сдерживания, понижая недопустимо задранный порог применения ядерного оружия, расчётливо, но быстро идя вверх по лестнице сдерживания-эскалации».

«Дело может дойти и до предупреждения соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму. Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне», – пишет эксперт.

Он считает, что лишь безумец в американском Белом доме решится «на удар в «защиту» европейцев, навлекая на себя ответ, жертвуя условным Бостоном ради условной Познани».

«Нельзя повторить «украинский сценарий». Мы не слушали четверть века тех, кто предупреждал, что расширение НАТО приведёт к войне, пытались оттянуть, «договориться». И в результате получили тяжёлый вооружённый конфликт. Сейчас цена нерешительности – на порядок выше. Но что, если не отступят? Уже окончательно потеряли чувство самосохранения? Тогда придётся бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувства потерявших разум. Это морально страшный выбор – мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация», – уверен политолог.

Он признает, что ни Китай, ни Индия не поддержат применение ядерного оружия.

«Но в конечном итоге победителей не судят. А спасителей благодарят. Европейская политическая культура добра не помнит. Но в остальном мире с благодарностью вспоминают, как мы помогали китайцам освободиться от зверской японской оккупации, колониям – сбросить колониальное иго. Если нас не поймут поначалу – появится ещё больше стимулов заняться самосовершенствованием. Но всё-таки велика вероятность, что удастся победить, образумить противника без крайних мер, заставить его отступить. А через несколько лет занять позицию за спиной Китая, как он сейчас стоит за нашей, поддерживая его в схватке с США. Тогда эта схватка может обойтись без большой войны. И мы вместе победим на благо всем, в том числе жителям западных стран», – резюмирует Караганов.

В российском экспертном сообществе статья Караганова стала резонансной.

Так, политтехнолог Семен Уралов обращает внимание на последние российские тенденции, называя их «проблесками начальственного понимания».

«После общения главного начальника с блогерами появился новый политический бренд – санитарная зона. Идея быстро пошла в элитарные слои. В свежей статье маститый политолог Караганов предлагает использовать ядерное оружие для достижение мирных целей. ВИП-блогер из Совбеза уже нарисовал границы санитарных зон, зачем-то обозвав польский Lwow австрийским именем Lemberg… Похоже, начальники уже начинают понимать реальные сроки СВО, но публично озвучивать еще не готовы. Отсюда все эвфемизмы про «санитарные зоны», – полагает Уралов.

Либеральный политолог Илья Гращенков считает высказанную Карагановым угрозу применения ядерного оружия Россией серьезной.

«С одной стороны звучит дико, а с другой – многочисленные посты Дмитрия Медведева на эту же тему уже довольно серьезно расширили атомные «Окна Овертона», так что многие уже перестали как-то реагировать на потрясание ядерной дубиной. Пугают? А может и вправду собрались «бахнуть»? Кто ж поймет, что там, в голове у тех, кто возомнил себя вершителем судеб мира и хочет приблизить Судный день?», – пишет Гращенко в своем тг-канале.

Он характеризует статью как «пост Медведева, но уже более серьезный».

«Вроде бы опять пугают. С другой стороны, если о чем-то очень долго говорить, то начинаешь воспринимать эту идею не как безумную, а как вполне допустимую. Тем самым расширяя границы возможного сначала в собственном сознании, а потом – в реальности. Поэтому что там происходит в головах тех, кто пишет про «оружие Бога» (хотя лично я не уверен, что у Бога вообще есть какое-то оружие, видимо у них – свой Саваоф), анализировать и прогнозировать трудно», – отмечает эксперт.

Политолог полагает, что таким образом пытаются посеять страх на Западе «как новую доктрину».

«Если уж совсем упростить содержание статьи, то она про то, что ядерная война «на минималках» – это не так уж и страшно. А раз ничего другого у нас нет, то значит и выхода нет – надо бахнуть по Европе, а потом «через несколько лет занять позицию за спиной Китая, как он сейчас стоит за нашей, поддерживая его в схватке с США». Почему-то Караганову кажется, что такой исход – это прямо благо и процветание, хотя кому-то может показаться, что такая позиция тарана и сателлита Китая, выглядит довольно унизительно», – считает Гращенков.

В свою очередь политический обозреватель Андрей Перла считает, что статья Караганова, которую перепечатал близкий к МИД РФ сайт журнала «Россия в глобальной политике» означает «тектонический сдвиг» в глобальной политике России.

«Потому что Караганов – это не «эксперт» или там «военкор», не «лидер общественного мнения». Не владелец популярного телеграм-канала. Это основатель Российского совета по внешней и оборонной политике. То есть более официально это мог бы сказать разве что лично Сергей Лавров или Владимир Путин. Итак, применение ядерного оружия для того, чтобы сдержать агрессию США и НАТО действительно стоит в повестке дня. С чем и приходится себя поздравить», – пишет Перла.

А вот политолог Павел Данилин не совсем соглашается с коллегами.

«Присоединился бы и к Андрею Перле и к Сергею Караганову в их пафосе, что необходимо дать понять Западу, что он – заигрался. Если не работают обычные средства, то можно/нужно дать понять и ядерным оружием. Присоединился бы, если бы был разрушен Бескидский тоннель, если бы горели локомотивные депо и генерирующие подстанции, а мосты через Днепр чернели бы провалами… Но ведь, этого нет. Чего тогда мы сотрясаем воздух по поводу «дать понять Западу»?», – недоумевает Данилин.