14.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Донбасс, Политика, Украина
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«Телефон утонул в крови». Годовщина ужасного преступления ВСУ


В ДНР сотни жителей города Зугрэс пришли почтить память погибших погибших горожан в результате украинского авианалета в августе 2014 года.

Об этом передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот день многие потеряли своих близких, друзей, отцов, матерей и детей. Преступная киевская власть отдала ужасный и жестокий приказ. Этот авианалет оставил в наших душах раны, которые не заживают. И наш священный долг – сделать все, чтобы в Донбассе воцарился мир, а преступники понесли справедливое наказание», – обратилась к жителям секретарь местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика», глава городской администрации Зугрэса Николай Пояус.


«Любая война – это боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение для любого здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди, погибают дети, – добавила секретарь местного отделения ОД «ДР», глава администрации Харцызска Виктория Жукова. – Череда вооруженных ударов по территории городов ДНР прошлась в июле и августе 2014 года. Снежное, Торез, Зугрэс, Харцызск …И во всех населенных пунктах помнят по сей день каждого погибшего. Нет ничего прочнее человеческой памяти. Пока мы помним, есть шанс, что подобное больше не повторится!»

Один из пострадавших в ходе тех трагических событий поделился страшными воспоминаниями.

«Мы увидели, услышали самолёт, увидели бомбу даже. Это всё приземлилось по нам. Дима не успел спрятаться, в отличие от нас. Мне оторвало стопу, не в буквальном смысле, она висела на коже, попало в левое лёгкое навылет. Пробежал метров сто, посмотрел на свою ногу и понял, что лучше присесть», – рассказал молодой парень.

Далее, по его словам, он попытался дозвониться родным.

«Закашлялся и утопил свой телефон в своей же крови, которая вылилась из дырки в груди», – вспоминал очевидец.

«Тяжело говорить об этом, – сказал другой свидетель преступления ВСУ – Все произошло внезапно и без предупреждения. Мы не были готовы к такому удару. Тогда многие ни в чем неповинные люди погибли… Нам их уже не вернуть. Но мы должны хранить и чтить память о них».


Жители республики почтили память погибших мирных жителей Зугрэса и защитников Донецкой земли минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку. Многие в этот день пришли с детскими игрушками, зажигали свечи и лампады. Также в знак единства и неприятия войны дети Зугрэса выпустили в небо голубей.

Тогда, шесть лет назад, 13 августа, жертвами авианалёта украинских военно-воздушных сил стали 15 зугрэсовцев. Трое из них погибли на детском пляже. Двое – в городе. Впоследствии от ранений скончались еще 4 человека.

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