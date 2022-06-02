Сербию продолжают терроризировать угрозами взрывов. Склоняют к санкциям против России?

02.06.2022  17:05 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Криминал, Происшествия, Республика Сербская, Сербия, Терроризм


В соцсетях появился текст чудовищных угроз о готовящихся взрывах в школах Сербии, Черногории и Республики Сербской. Отправители анонимны. Ранее Сербию захлестнула волна ложных сообщений о минированиях авиарейсов в Москву, целью которых, как предполагается, было вынудить Белград присоединиться к антироссийским санкциям.

«Мы ненавидим этот е###й мир, наша миссия – убивать. Чем скорее человечество будет стерто с лица земли, тем лучше. Никто не выживет. Нам не жалко рода человеческой расы. Мы взорвем школы, будут тысячи мертвых сербских детей, прольется море крови. Мы среди вас. Все умрут», – говорится в свежей анонимке.

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В соцсетях появился текст чудовищных угроз о готовящихся взрывах в школах Сербии, Черногории и...

Сербская полиция сейчас пытается найти авторов угроз.

Недавно в Белграде и других крупных городах Сербии поступали аналогичные анонимки – их авторы угрожали, что «заложили взрывные устройства» во всех основных  учебных заведениях, торговых центрах, предприятиях коммунальных структур, а также на на опорах мостов.

По результатам проверки сообщения оказались ложными. Параллельно «минировались» учреждения в Республике Сербской.

Лидер Сербии Александр Вучич заявлял со ссылкой на данные спецслужб, что все предыдущие  сообщения с угрозами поступали со стороны Украины и «одной европейской страны».

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