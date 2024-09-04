«Телеграм» будет работать, даже если Дурова посадят

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Основатель и собственник мессенджера «Телеграм» Павел Дуров не отдаст французским властям ключи шифрования даже под угрозой длительного тюремного заключения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший пресс-секретарь соцсети «ВКонтакте» Георгий Лобушкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зная Дурова, я думаю, что нет. Мне иногда кажется, что он готов положить все за свои идеалы», – сказал Лобушкин.

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По его словам, команда «Телеграма» будет спокойно управлять сервисом даже в отсутствии Дурова.

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«У «Телеграма» распределенная сеть дата-центров. Даже если где-то на территории Евросоюза арестуют сервера, мы этого вообще не заметим. Это европейцы заметят, что у них скорость немного упала, потому что трафик будет идти до других дата-центров», – сказал Лобушкин.