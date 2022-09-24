Telegram лёг под Apple

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Компания Apple заблокировала на своих устройствах белорусские каналы в мессенджере Telegram – Я/Мы Омон, Шкварка News, Придыбайло, Лебедева, Азаренок, Людажор.

Причина — якобы нарушение правил размещения приложений. Более подробных объяснений компания не дала.

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Зато команда «Телеграма» пояснила ситуацию.

«От представителей компании Apple мы получили повторную жалобу о том, что ваш канал нарушает правила App Store. В частности, в канале распространяются сообщения, унижающие достоинство человека по его национальности. Мы вынуждены ограничить доступ к каналу на устройствах iOS»,- говорится в сообщении, разосланном авторам каналов.

«Лукашенковскую пропаганду настолько никто не смотрит, что журналистов надо внести во все санкции Запада, запретить эфиры под страхом штрафов и удалить их страницы. А так Запад силён, да», – прокомментировал запрет белорусский тележурналист Григорий Азаренок.

Заблокировали канал и у писавшего о Белоруссии корреспондента RT Константина Придыбайло. Он оперативно открыл новый канал.

«Нас не сломать. Не остановить. Честная российская журналистика не нужна Apple, но мы продолжим работать и творить откровенное, чистое, важное», – написал Придыбайло.

Также он опубликовал скрины постов, за которые был забанен в «Телеграмме». Они в основном посвящены ситуации на Украине.

«За призывы убивать русских, российских воинов, за публикацию личных данных журналистов, за всё то, что творится в украинских, либероты, навальнистских телеграм-каналах не банят. А тут банят», – возмущается Придыбайло.

Белорусская журналистка Ксения Лебедева также знакомит читателей с постами, из-за которых ее канал попал под запрет.

«Итак, я посмотрела по ссылкам, что же за публикации нарушили спокойствие Apple: информация по СВО, авторские материалы с Донбасса, что Зеленский клоун, а Украина ведет себя как американская шлюха. Собственно, что не так?» – удивляется Лебедева.

Блокировку блокировал историк из Дюссельдорфа Александр Фридман, часто пишущий о Белоруссии.

«Систематическое удаление пропагандистских каналов (как беларусских, так и российских) из Telegram можно только приветствовать… Telegram руководствуется, однако, не убеждениями или принципами морали. Он пытается улучшить свой имидж в Европе и США», – написал Фридман в своем ТГ-канале.

Российские комментаторы прогнозируют, что цензура в «Телеграме» будет только нарастать.

«Грустные новости. Телеграм лег под эппл. И скоро здесь будет так же душно, как везде. Идти будет некуда. Последнее оставалось свободное место», – написал обозреватель RT Максим Кононенко.

«Этого следовало ожидать . Telegram не является и никогда не являлся площадкой, дружественной по отношению к РФ. Telegram это бизнес, а бизнес должен приносить деньги. Telegram практически в каждой стране и так или иначе взаимодействует с властями этих стран. Между «лишиться бизнеса» и «грохнуть ваш канал / слить всю вашу переписку» Telegram очевидно выберет второе. Владельца Telegram ни при каких обстоятельствах нельзя назвать русским патриотом. Он находится за пределами России. Яйца владельца Telegram находятся за пределами России, специально обученные люди из ряда иностранных структур могут щупать их в любое время и с любыми целями. Нам пора думать о «следующей платформе». Telegram рано или поздно станет прошлым. Желательно, чтобы новые подобные проекты были полностью нашей разработкой и «под нами», даже если формально позиционировали себя как «независимыми», – считает бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов.