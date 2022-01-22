«Телеграм» выступил против Центробанка России

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил против инициативы Центробанка РФ о запрете в России операций с криптовалютой.

Об этом он написал в своем мессенджере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрет криптовалют приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. Блокчейн- технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства. Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса. Россия сегодня – один из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», – написал Дуров.

Позиция владельца Telegram понятна: большинство информационных каналов, существующих в мессенджере, финансируются биткоинами.

Предложение Банка России о введении ответственности для россиян и российских юридических лиц за майнинг и использование криптовалюты для платежей стало известно в четверг. Примечательно, что за несколько часов до этого американское информагентво «Блумберг» опубликовало информацию, будто главу ЦБ Эльвиру Набиуллину подтолкнула к этой инициативе ФСБ. Спецслужба якобы лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций» и иноагентов.

В подтверждение этой версии против запрета «крипты» дружно выступили российские либералы и политэмигранты. Замещающий на свободе блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков призвал сторонников поторопиться и перечислить пожертвования в биткоинах, пока это еще легально.

Эксперты полагают, что доклад ЦБ РФ был опубликован по следам погромов в Казахстане. В этой стране было сосредоточено 20% мировых майнинговых ферм. Именно криптовалютой оплачивали услуги задействованных штурмовиков в Алма-Ате. Когда после подавления мятежа казахские спецслужбы решили вплотную заняться майнерами, оборудование ферм стало экстренно вывозиться в Россию.

Справедливости ради стоит сказать, что запрет на криптовалюты в России можно было спрогнозировать, поскольку еще в конце 2021 года ЦБ направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами, в том числе на карты подставных лиц.

Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов США в год.

Ранее ряд стран уже ввел запрет на использование криптовалют (прежде всего Китай) или планирует ввести такой запрет (например, Индия), некоторые страны (например, Иран) установили также запрет на осуществление майнинга.